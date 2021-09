Agência Brasil Ricardo Salles

Em uma publicação feita em seu perfil no Twitter, o ex-misnistro do Meio Ambiente Ricardo Salles, ironizou o protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) na Bolsa de Valores nesta quinta-feira (23).

"Lulalá…brilha uma estrela… Lulalá … cresce a esperança … Lulalá …valeu a espera … Lulalá…", escreveu o ex-ministro relembrando o jingle usado durante a canditadura do ex-presidente Lula. No tweet, Salles incluiu duas fotos e uma delas tem um cartaz escrito "está tudo caro a culpa é do Bolsonaro". Confira:

Integrantes do MTST invadiram a Bolsa de Valores para protestar contra a fome, os lucros de empresas e a desigualdade social no Brasil. Os manifestantes carregam cartazes com com dizeres "Sua ação financia nossa miséria", "Brasil tem 42 novos bilionários enquanto 19 milhões passam fome".