Reprodução Policiais são atacados por criminosos de bangu, no Rio

Equipes do 14° BPM (Bangu) foram atacadas a tiros por criminosos armados em um carro na Estrada do Engenho, altura da Estrada do Taquaral, na manhã desta quinta-feira. O tiroteio ocorreu nas imediações da comunidade Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste. Os policiais revideram, e um suspeito foi atingido. Com ele, um fuzil calibre 5.56 e um rádio trasmissor foram apreendidos Uma mulher foi ferida e levada para o Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o que parece ser uma unidade de saúde com pacientes e funcionários abaixados no chão em meio ao tiroteio. Em outra cena, um carro da PM circula em alta velocidade pr uma via da região. Sirenes são ouvidas. Em outro vídeo, pedestres tentam socorrer a mulher baleada. De acordo com o áudio, o disparo teria acertado o pescoço da vítima.

Informações iniciais da Polícia Militar são de que a mulher ferida está lúcida, e seu estado de saúde é estável. A Secretaria municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) ainda não divulgou informações.

"Próximo à Estrada da Água Branca, em Bangu, os carros estavam voltando no sentido contrário. Aqui na Estrada do Engenho estava dando muitos tiros, um verdadeiro tiroteio. E também ouvi muito barulho de sirenes", conta uma moradora, sem se identificar.

Posteriormente, os criminosos tentaram fechar as vias com caminhões que trafegavam pea região. Ainda de acordo com a PM, os outros criminosos conseguiram fugir para o interior da comunidade Vila Moretti.

As equipes do 14º BPM estão reforçando policiamento na área. Segundo a PM, a ocorrência segue em andamento.