Uma mulher gravou um vídeo em que se aproxima de uma barraca de camisetas no Largo do Machado, no Centro do Rio, e começa a agredir verbalmente duas vendedoras por venderem camisetas de Lula e Marielle.

Em vídeo divulgado, a mulher ameaça as venderoras: "Eu como bolsonarista, essa gente tem que morrer... Na minha opinião, vocês tinham que morrer de fome, tinha que quebrar isso tudo. Vocês são uma bosta. Vamos filmar e colocar no Facebook". Confira:

E nesse vídeo, Vladia confirma que é Bolsonarista e diz que as meninas precisam morrer de fome, depois não entendem como o Nazismo transformou mentes.





Ao se afastar, a bolsonarista filma o rosto das jovens e alega que elas não entendem de política. Com um tom agressivo e durante um momento de descontrole, a mulher derruba uma estrutura e caixas com produtos ao lado da barraca.

Em um novo vídeo publicado no mesmo dia, a bolsonarista retorna ao local e ameaça as vendedoras mais uma vez:





Está mulher se chama Vladia Galhardo, está quebrando a barraca das meninas do largo do machado. Isso é vandalismo, isso é discurso de ódio, e principalmente fanatismo.