Previsão do tempo São Paulo

Como resultado do ar seco, esta terça-feira (14) será quente e ensolarada na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 19ºC e a máxima de 35ºC.

As temperaturas devem subir ao decorrer do dia e os termômetros podem marcar um novo recorde. Sem previsão de chuva, a umidade do ar em São Paulo oscila entre 23% e 80%.