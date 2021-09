Roberto Parizotti/FotosPublicas Frio SP

Com a umidade ainda presente no estado de São Paulo por conta da frente fria, as temperaturas continuam amenas neste sábado (11). O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16ºC e a máxima de 22ºC.

Leia também Homem leva susto ao ser acordado por cobra venenosa na Índia; veja vídeo

Os ventos úmidos do oceano ainda devem causar nebulosidade e chuviscos, mas o sol pode aparecer entre nuvens na capital. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 50% e 95%.