Reprodução Bolsonaristas tentam invadir Ministério da Saúde

Manifestantes bolsonaristas tentaram invadir o prédio do Ministério da Saúde na manhã desta quarta-feira (8), em Brasília. As informações são do Metrópoles. O grupo estava acampado na Esplanada dos Ministérios desde a segunda-feira (6) . Veja o vídeo abaixo.

Via: @Metropoles pic.twitter.com/8uiurrQ1m8 — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) September 8, 2021

Os bolsonaristas foram impedidos por segurança que estavam no local. Um cinegrafista de uma rede de televisão chegou a ser perseguido por um extremista.

Matéria em atualização, aguarde mais informações*