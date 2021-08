Reprodução/Gilberto Esquerdo/ Arquivo Pessoal Rio Tietê em Salto (SP) neste domingo (29)

Neste domingo (29), moradores da região de Salto, no interior de São Paulo, perceberam que a água do rio Tietê está com tonalidade escura. Em vídeo enviado à TV TEM, um dos moradores da região fica impressionado com a mudança de coloração e comenta que "parece petróleo".

Em sua página no Facebook, o vice-prefeito de Salto, Edemilson Santos, disse que a "lama negra" é "oriunda da abertura de comportas na capital após as chuvas".

"Todo o lodo do fundo do rio é arrastado e segue para as cidades ribeirinhas, afetando todo o meio ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente está acompanhando o caso e já acionou a Cetesb, assim como órgãos estaduais, pois novamente ficamos com os prejuízos", escreveu.

O vice-prefeito também afirmou que muitos peixes já morreram em decorrência da lama. "Infelizmente já tem muitos peixes mortos na foz do Córrego do Ajudante. Lamentavelmente poderá ocorrer a mesma situação de 2014 com toneladas de peixes mortos".



Na ocasião a qual Santos se refere, em 2014, 40 toneladas de peixes foram retirados do Córrego do Ajudante, um afluente que desagua no rio Tietê. Em 2017, a água do rio também voltou a ficar escura na região.