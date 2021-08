Marcelo Camargo / Agência Brasil Governadores assinam nota em defesa do STF de 'constantes ameaças e agressões'

Governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram nesta segunda-feira uma nota em defesa do Supremo Tribunal Federal (STF), que tem sido atacado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas últimas semanas. Sem citar Bolsonaro, os governadores manifestaram solidariedade ao tribunal, "aos seus ministros e às suas famílias, em face de constantes ameaças e agressões".

"O Estado Democrático de Direito só existe com Judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis", diz a nota. Eles também defendem um "chamamento à serenidade e à paz que a nossa nação tanto necessita".

O texto é assinado pelos governadores Renan Filho (Alagoas), Waldez Goés (Amapá), Rui Costa (Bahia), Camilo Santana (Ceará), Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Renato Casagrande (Espírito Santo), Flávio Dino (Maranhão), João Azevedo (Paraíba), Paulo Câmara (Pernambuco), Wellington Dias (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), João Doria (São Paulo) e Belivaldo Chagas (Sergipe).

Confira a nota:



"Os Governadores, que assinam ao final, manifestam a sua solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, aos seus ministros e às suas famílias, em face de constantes ameaças e agressões.



O Estado Democrático de Direito só existe com Judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis.



No âmbito dos nossos Estados, tudo faremos para ajudar a preservar a

dignidade e a integridade do Poder Judiciário.



Renovamos o chamamento à serenidade e à paz que a nossa Nação tanto

necessita."







No sábado, Bolsonaro afirmou que vai apresentar ao Senado um pedido para abertura de processos contra Moraes e contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luís Roberto Barroso.