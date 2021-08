Reprodução Flordelis pode ser transferida para cadeia no interior do Rio de Janeiro

Flordelis dos Santos de Souza pode ser transferida para o presídio Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio, através de uma solicitação feita pelo advogado Angelo Máximo - que representa a família do pastor Anderson - e realizou o pedido à juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3a Vara Criminal de Niterói.

A solicitação foi feita no fim da noite de domingo. Como o Extra revelou no último sábado, Flordelis foi transferida para a mesma cadeia onde está a sua neta Rayane dos Santos de Oliveira, descumprindo ordem judicial. Ambas estão no Instituto Penal Santo Expedito, Em Bangu.

Máximo atua no processo criminal representando o pai de Anderson do Carmo, marido de Flordelis morto em junho de 2019. Ao decretar a prisão da pastora na sexta-feira, Nearis determinou que ela não tenha contato com outras rés do mesmo processo criminal ao qual ela responde.

Além de Rayane, está na mesma unidade Andrea dos Santos Maia, mulher de um ex- PM que é acusada de envolvimento em uma trama para atrapalhar as investigações do caso.

Flordelis é acusada de ser mandante da morte do marido. Sua neta Rayane e duas filhas - Simone dos Santos e Marzy Teixeira - também estão presas acusadas de envolvimento no crime. A primeira, mãe de Rayane, está no Instituo penal Oscar Stevenson, em Benfica. Já Marzy está na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó.





Na Região Metropolitana do Rio há apenas essas três unidades femininas - Santo Expedito, Oscar Stevenson e Talavera Bruce - para as quais Flordelis poderia ser encaminhada. Como também há restrição para que Rayane, Simone e Marzy tenham contato, a secretaria de Administração Penitenciária comunicou nesse domingo à Justiça sobre a necessidade de transferir Flordelis ou alguma de suas filhas ou neta pra a unidade prisional de Campos, longe do local de residência das família de todas as acusadas. É direito do preso ficar perto do local onde seus familiares moram como forma de garantir que ele possa receber visitas dos parentes.