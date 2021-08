Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo São Paulo

Apesar do frio, o sol volta a aparecer na cidade de São Paulo. As temperaturas vão continuar baixas, porém, com menos chance de chuva. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 12ºC e a máxima de 20ºC.

Os ventos úmidos podem causar nebulosidade no início do dia, mas gradativamente, o tempo melhora e o sol aparece entre as nuvens. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 55% e 95%.