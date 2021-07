Reprodução/TV Bahia Golpista tentou se passar pelo filho da vítima

































Você viu?

Na Bahia , um criminoso tentou aplicar um golpe para roubar mais de R$ 2 mil de uma mulher pelo WhatsApp, se passando pelo filho da vítima. O homem, no entanto, acabou sendo enganado por Erica Soledade, que já havia sido abordada outras vezes em casos parecidos e conseguiu até mesmo fazer com que o bandido colocasse crédito no celular dela.



"Por coincidência meu filho estava em casa. A gente começou a dar assunto e a alimentar a situação para tentar pegar ele, porque estava sendo muito corriqueiro. Tentamos reverter a história e decidimos pedir dinheiro para ele [criminoso]", disse Erica à TV Bahia , afiliada da TV Globo na região.



Lucas Soledade, filho da vítima, contou que o objetivo era fazer com que o criminoso pensasse que tinha a confiança de Erica, e que ela realmente realizaria a transferência solicitada. "Ela [mãe] ficava falando que estava sem crédito, que precisava de dinheiro para botar crédito, pois só conseguiria fazer a transferência quando chegasse em casa", disse ele.

De acordo com Lucas, o golpista acreditou na história de Erica e decidiu colocar crédito no celular da mulher. "Ele fez o depósito do crédito e ficou esperando que minha mãe transferisse o dinheiro", acrescentou.

Erica disse que essa foi a terceira tentativa de golpe em menos de dois meses. Nas outras situações, os criminosos também tentaram se passar pelo seu filho. "Quando você vai abordar ele dizendo que é um golpe, ele começa a usar seus dados pessoais, o que te deixa muito vulnerável. Ele fala o nome da gente, endereço antigo, endereço atual. Eu entrei em um quadro de pânico muito grande e percebi, ali naquele momento, que qualquer pessoa é capaz de ceder ao que eles pedirem", afirmou a vítima.

Como evitar esse tipo de golpe?

"Mande mais mensagens , tente validar e, principalmente ligue, peça áudio e você vai ver que o golpista não faz nada disso. A partir daí, a solução é indicar esse golpe ao WhatsApp e também registrar um boletim de ocorrência para que o criminoso seja investigado e identificado", explicou o especialista em tecnologia Arthur Igreja.

A Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA) informou que houve um aumento de crimes envolvendo redes sociais e informática. Segundo dados, 66 casos teriam sido registrados em Salvador (BA) nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com 11 no mesmo período do ano passado.

Já no interior da Bahia , 184 casos foram denunciados nos primeiros quatro meses, em relação a 44 no mesmo período de 2020.