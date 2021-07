Reprodução Porco ataca entregador em SP; ele teve de levar 14 pontos próximo às nádegas

Um entregador de um aplicativo de delivery sofreu um ataque inusitado durante seu horário de trabalho. Um porco perseguiu e atacou Willian de Souza Rodrigues, de 43 anos, em Franca (SP), no último domingo (18). Segundo o G1, ele sofreu uma perfuração de 7 centímetros nas nádegas e precisou levar 14 pontos após o ataque. A moto dele também foi quebrada. Vídeo abaixo:

O entregador, que trabalha também como professor de dança, terá de suspender os trabalhos enquanto passa pelo processo de recuperação ao lado da família. Enquanto está afastado, amigos fizeram uma "vaquinha" para ajudá-lo nas despesas.

"Nunca aconteceu comigo, nunca passei por isso. É uma situação muito triste e constrangedora. As pessoas que estavam passando no local estavam filmando e rindo, dando risada, ninguém parou para me ajudar. Se ele [porco] morde na minha garganta, eu ia sangrar até a morte", desabafou ao G1.