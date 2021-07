Reprodução: iG Minas Gerais Menina de 7 anos assiste reportagem sobre abuso e denuncia avô, no Paraná

Uma menina de 7 anos denunciou o avô, de 49, à polícia após assistir a uma reportagem na televisão sobre abuso sexual, em março deste ano. O homem foi preso no último dia 10, no Paraná , após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça.

A Polícia Civil confirmou a prisão em seu perfil em redes sociais.

De acordo com a corporação, a menina procurou a mãe para falar sobre a violência sexual por se identificar com o caso mostrado na reportagem. Segundo a polícia, a vítima chegou a pensar que fosse o seu caso sendo mostrado na TV. A mãe da garota decidiu procurar uma delegacia para denunciar os abusos.

Ainda de acordo com as investigações, os abusos aconteciam na casa do avô, em Ponta Grossa. Ele cometia a violência sexual quando os dois estavam sozinhos em casa.