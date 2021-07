Reprodução Avenida Paulista reabrirá aos domingos

Neste domingo (18), a Avenida Paulista , em São Paulo, será reaberta a pedestres depois de um ano e quatro meses. Em um primeiro momento, os carros ficarão proibidos de circular no local das 8h às 12h.

O programa foi suspenso em março de 2020 devido ao avanço da Covid-19 no Brasil, com o objetivo de evitar multidões e aglomerações. Antes da pandemia, a avenida ficava aberta a pedestres das 10h às 18h aos domingos e feriados.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo , mais de 70% da população adulta já está vacinada contra o novo coronavírus com pelo menos a primeira dose, fazendo com que a reabertura seja possível.

"Vamos abrir a Paulista, não de forma total. Ontem na nossa reunião de comitê nos foi apresentado que no período das 8h às 12h você tem um público que mantém distanciamento, que é mais família, que vai de bicicleta ou caminhar. À tarde tem um volume maior de pessoas, por isso foi sugerido e eu acatei que será a princípio de manhã só", disse o prefeito Ricardo Nunes (PMDB) à rádio CBN .

Ao portal G1 , a infectologista Mirian Dal Ben disse que, mesmo com o aumento na taxa de vacinação, a prefeitura deve continuar monitorando e incentivando a população a seguir os protocolos de segurança contra a doença. "No momento, nos encontramos bastante confortável porque a taxa de ocupação hospitalar está diminuindo, a taxa de transmissão está caindo", afirmou.

Você viu?

"Mas aprendemos com essa pandemia que tudo muda muito rápido e temos a nova variante Delta que é mais transmissível. Acho que precisamos fazer estratégias de reabertura gradual, mas sempre avaliando indicadores para recuar um pouco caso seja necessário e avaliar qual o impacto que isso tem na transmissão da doença e na taxa de ocupação hospitalar", acrescentou.

A infectologista destacou que, para que a imunização seja completa, é necessário que o número de pessoas vacinadas com duas doses cresça, o que ainda não aconteceu na capital paulista.