Tempo nublado e chuviscos marcam a previsão do tempo desta sexta-feira (16), na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 14ºC e a máxima de 22ºC.

O aumento na nebulosidade deve fazer com que haja uma queda nas temperaturas nesta sexta. O dia termina com o céu encoberto e sem previsão de chuvas significativas, mas chuviscos podem ser registrados ao entardecer. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 45% e 95%.