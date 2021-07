Reprodução: iG Minas Gerais Senador pediu uma investigação do relator da CPI da Covid

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) , filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), disse nesta quinta-feira que vai fazer uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) e no Conselho de Ética do Senado contra o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid.

As investigações da CPI, que apontam irregularidade na aquisição de vacinas , têm desagradado o governo federal.

"Ele acha que pode fazer do jeito que quiser, que neste país não tem Constituição , não tem lei, que pode perseguir quem ele bem entender pelo simples fato de ter instrumento na mão como relator de CPI", ressaltou Bolsonaro.







A CPI foi instalada em abril para investigar tanto as ações e omissões do governo federal na pandemia, como as irregularidade de estados e municípios no uso de recursos federais. A maioria oposicionista na comissão têm garantido que o foco das investigações seja o governo federal.