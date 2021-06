Os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos e são o maior acontecimento esportivo do mundo. Em 2020, por conta da crise enfrentada pelo mundo todo, o calendário olímpico teve que ser adiado. A pandemia do novo coronavírus cancelou não apenas este, como quase todos os eventos esportivos e culturais no planeta inteiro por vários meses. Em 2021, no entanto, os jogos irão ocorrer de fato.

75% dos atletas vacinados até evento

Devido a pandemia, os atletas e demais membros que estarão na Vila Olímpica estão sendo vacinados. O presidente do COI, Thomas Bach , espera que de 75% a 80% das pessoas que ficarão no local estarão vacinadas contra a covid-19 ou planejam fazer isso até o início do evento esportivo.

No Brasil, a imunização dos atletas olímpicos iniciou no último dia 14. As vacinas foram repostas pelo COI, que ofereceu doses a todos os Comitês Olímpicos Nacionais.

Estreia de novas modalidades

Um fato a ser levado em consideração é que os jogos olímpicos modernos são totalmente diferentes dos que foram criados lá na Grécia antiga, e em comparação aos jogos modernos que aconteciam no começo do século passado, tudo está diferente nos dias de hoje, também.

Porém, a estreia de outras novas modalidades de esportes dentro dessa composição sempre faz com que seja gerado um certo “alvoroço”, onde todos os fãs ficam ansiosos para saber mais sobre os respectivos esportes que estão debutando.

Você viu?

As modalidades que vão estrear nas Olimpíadas de Tóquio 2021 são: Beisebol, Softbol, Karatê, Skateboard, Surf, e por fim, a Escalada Competitiva. Assim, essa edição promete ser bem mais radical, principalmente quando comparada com outras edições mais tradicionais.

Apostando nas Olimpíadas em 2021

Com novas variedades de esportes há novas possibilidades para o trading esportivo e apostas esportivas no geral, que vem ganhando força mundial devido a serviços de diversos sites de cassino online pelo mundo todo, onde é possível realizar uma aposta esportiva , por exemplo.

As apostas esportivas nos Jogos Olímpicos funcionam exatamente como em qualquer outro evento esportivo, com a diferença de que teremos uma maratona de dezenas de modalidades esportivas diferentes a serem cometidas pelos melhores atletas do mundo ao longo de 1 mês inteiro. Ao todo, serão 46 modalidades diferentes para se apostar.

No Brasil, com o Governo Federal de olho no montante que as apostas esportivas poderão arrecadar em impostos no futuro, o segmento no mercado brasileiro está em uma crescente constante já há algum tempo. Atualmente existem centenas de operadores de apostas esportivas online, sendo que marcas internacionais de longa data acumulam maior porcentagem de usuários no mercado.

Em sites como a Netbet, é possível encontrar apostas nas olimpíadas com antecedência. Já para outros sites internacionais não localizados para o Brasil, também é possível apostar em moedas estrangeiras.

O evento terá início no dia 23 de julho e é previsto que aconteça até o dia 8 de agosto.