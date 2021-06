Reprodução Doria ao lado de 2 policiais militares, apresentando os novos equipamentos da corporação

João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira (28) a compra de 3.500 novas body cams — câmeras corporais acopladas ao uniforme dos policiais militares — e 12 mil novos coletes balísticos de última geração. O governador de SP publicou vídeo nas redes sociais ao lado de dois Policiais Militares apresentando os equipamentos.

Segundo o governador, as câmeras e os coletes contam com a mais alta tecnologia existente no mundo, e são frutos de uma "concorrência internacional" para garantir que a PM de SP seja "continue sendo a melhor do país".

Compramos as melhores armas, coletes balísticos, carros blindados, câmeras corporais e outros equipamentos para a Polícia Militar de SP. Garantindo boas condições de trabalho e proteção aos policiais e à população. #SPmaisSeguro pic.twitter.com/69qrmM8sMQ — João Doria (@jdoriajr) June 28, 2021

"Compramos 14.500 desses coletes e, agora, mais 12 mil coletes para equipar a Polícia Militar de São Paulo, a mais bem treinada Polícia Militar do Brasil. E, ao mesmo tempo, proteger a vida dos policiais com mais tecnologia, melhores armamentos, maior treinamento para garantir que a Polícia Militar de São Paulo continue sendo a melhor Polícia Militar do Brasil e a mais bem treinada do país"