Reprodução Atropelamento

A dentista Danielle Piorelli Almeida Diniz, de 42 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar após atropelar e arrastar uma fileira de motos que estavam estacionadas na rua, matando um motoboy e ferindo gravemente outro.

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, em frente à empresa Zé Delivery, no Cambuci, Zona Sul de São Paulo. Vinícius Rodrigues de Oliveira, de 21 anos, morreu no local. Ygor Santos de Jesus, de 26 anos, foi socorrido e está em estado grave no Hospital São Paulo, na capital.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher perdeu o controle da BMW e atingiu pelo menos sete motos. Imagens da câmera de segurança no local mostram que o carro derruba as motocicletas e atropela os motoboys, que estavam na calçada. Árvores foram arrancadas com o impacto.

Ainda segundo a Polícia, a condutora do veículo não prestou socorro às vítimas e também negou que tivesse bebido antes, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ao G1, o advogado César Augusto Suman, que defende a motorista, classificou o atropelamento como uma "tragédia" e apontou o fato como "lamentável, que poderia acontecer com qualquer um". Ele ainda garantiu que sua cliente não dirigia sob efeito de bebida alcoólica e que ela toma remédios controlados.