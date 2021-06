Reprodução/ Redes Sociais Leniel com o seu filho Henry, que tinha quatro anos

Leniel Borel de Almeida, pai do menino Henry Borel , de 4 anos, morto em março deste ano no apartamento onde morava com a mãe , Monique Medeiros, e o padrasto, vereador Dr. Jairinho , foi às redes sociais neste sábado (26) denunciar um perfil fake no Instagram que usa o seu nome e a sua foto para pedir doações e vender quadros com a imagem do menino. A página tem 20,9 mil seguidores, enquanto a original, do pai de Henry, tem mais de 490 mil.



"Lamentavelmente há um perfil fake cometendo condutas desrespeitosas e criminosas. Sem nenhum envolvimento da minha parte, esse perfil está anunciando a venda de quadros com a imagem do Henry, além de pedir doações. Por favor, não contribuam!!! Peço ajuda de todos para denunciar", escreveu Leniel esta tarde.

No perfil, o fraudador chega a se apresentar como "Pai do Henry Borel (In Memorian)". Após o post feito por Leniel, ele não mudou as descrições — assim como o nome de Leniel e a foto dele com o filho —, mas fez um story definindo-se como "Perfil de apoio".

"Quem quiser adquirir um quadro com a foto do Henry Borel , o quadro vai assinado por mim e chega por via Sedex, a procura está muito grande, obrigado a todos que estão comprando", escreveu num post feito na sexta-feira (25), que teve os comentários bloqueados.