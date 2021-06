PCSP/Divulgação Governador João Doria inaugura DEIC em Taubaté





O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), em conjunto ao secretário de Segurança Pública, General João Camilo Campos, e o Delegado Geral de Polícia Civil, Ruy Ferraz, realizou a entrega de uma Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté, nesta última sexta-feira (18).

A unidade está funcionando desde março, e conta com a junção das Delegacias de Investigações Gerais (DIG) e Sobre Entorpecentes (Dise), além das equipes de Homicídios. A ideia é facilitar a troca de informações.

“O objetivo do Deic regional é dar respostas rápidas à sociedade. E hoje nós temos, com toda certeza, a melhor Polícia Civil e Militar do Brasil. A mais bem equipada, bem preparada e treinada e com os melhores efetivos.”, afirmou o Governador.

A Deic atua no combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro, homicídios, crimes contra o patrimônio (latrocínio, roubos a banco e roubos de maior repercussão), tráfico de drogas, e promove ações preventivas com o Grupo de Operações Especiais (GOE).

A unidade está localizada em prédio da Prefeitura, que teve de passar por reformas e adequações, contando com um investimento estadual de aproximadamente R$ R$ 153 mil. O valor investido foi utilizado em obras, compra de mobília e equipamentos em geral.

João Doria também autorizou a parceria entre a Agência Metropolitana de Desenvolvimento do Vale do Paraíba, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) para um futuro convênio na área de infraestrutura de videomonitoramento.

Estima-se que R$ 3 milhões deverão ser liberados para execução dos serviços nos 17 municípios que compõe o “Viva o Vale”, programa de desenvolvimento que abrange as regiões do Vale Histórico e Vale da Fé.