Renan Olaz/CMRJ Jairinho pode se tornar o primeiro vereador cassado da história do Rio de Janeiro

O Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro deve receber, nesta sexta-feira (18), o relatório final sobre o processo que pede a cassação do mandato de Dr. Jairinho . As informações são do jornalista Lauro Jardim.

A tendência é de que o relatório seja favorável a demover Dr. Jairinho - atualmente preso em Bangu 8 acusado de assassinar seu enteado, Henry Borel, de 4 anos de idade - de seu cargo eletivo.

Com a apresentação, o documento será lido na sexta pelo vereador Luiz Fernando Ramos (PMN). Em seguida, virá sua manfestação contrária ou favorável. Há quem aposte que a votação contra Jairinho seja unânime. Os legisladores desejam finalizar este processo antes do recesso parlamentar de julho.





Após a leitura do relatório e a votação, Jairinho - por meio de seus advogados - terá cinco dias para se defender. Caso não saia vitorioso, o agora presidiário pode se tornar o primeiro vereador cassado da história da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.