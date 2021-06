Quando falamos das operações da Cavalaria da PM , logo pensamos nas tradicionais equipes formadas por até quatro cavalos montados por Policiais, mas hoje falaremos de um grupo de PMs em uma viatura com mais de 100 cavalos de potência contra o crime.

Divulgação/Cavalaria da PM Policiais da Cavalaria da PM tiveram sucesso em deter dupla de criminosos nesta quarta-feira

Na tarde desta quarta-feira (13), o Sargento Antonio, Cabo Desiderio, Cabo R. Moreira e Soldado Akio da Cavalaria da PM faziam um patrulhamento de rotina pela marginal Tietê quando receberam pelo rádio a informação de que um veículo roubado estava pela região da Ponte da Casa Verde.

" Os nosso homens estavam pela região e receberam o alerta da central. É aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa. Na marginal existem radares que identificam os veículos roubados ou que possuam algum problema com documentação, mas mesmo assim é difícil de encontrar. Hoje nós tivemos sucesso ", contou o Tenente Morelato .



A denúncia era de que o furgão havia sido roubado na Santa Cecília, o veículo era utilizado para fazer entregas e no momento do assalto as vítimas estavam aguardando para descarregar. "Os trabalhadores foram abordados por esses dois suspeitos que estavam armados e acabaram dando um soco em um dos funcionários dessa transportadora", revelou o Tenente.

Assim que foram abordados os dois suspeitos acabaram se entregando. "Nossos homens ficaram atentos e logo que identificaram o carro roubado deram o sinal para pararem. Eles estavam armados, mas não tiveram nenhuma reação e logo assumiram o crime. O veículo estava com uma carga de chip de celular, livros e peças de computadores que foram recuperados. Mais tarde, uma das vítimas e uma testemunha reconheceram os assaltantes", finalizou o Tenente Morato.

Os criminosos foram encaminhados para o 13º Distrito Policial e vão responder por roubo.

Divulgação/Cavalaria da PM Arma apreendida com dupla de assaltantes





Equoterapia: conheça a incrível iniciativa da Cavalaria

Recentemente o iG foi convidado para passar um dia no Regimento da Cavalaria da Polícia Militar de São Paulo, para acompanhar o trabalho da nossa polícia montada e entender sua real importância na manutenção da segurança pública.

Ao chegar no quartel um trabalho tão surpreendente foi apresentado que até mudou o foco da reportagem: a incrível iniciativa social da PM em ter criado, há 24 anos, o programa de equoterapia.

Para operar o programa de equoterapia, a Cavalaria da PM do Batalhão de Choque de São Paulo usa voluntários civis e militares, e parte dos seus 205 cavalos, para atender gratuitamente a população mais carente, oferecendo este serviço para crianças e adultos, que possuam necessidades médicas na recuperação de acidentes e na melhora de condições como o autismo, síndrome de Down e paralisa cerebral.