Tabletes de maconha apreendidas na MG-050 na madrugada desta quarta (2/6) seguia de Dourados (MS) para Belo Horizonte





Um homem de de 48 anos e uma mulher de 25 foram detidos na madrugada dessa quarta-feira (2) no km 81 MG-050, próximo ao município de Itaúna. O casal transportava 240 quilos de maconha em veículo de passeio. A informação é do Estado de Minas.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que os dois foram denunciados através de denúncia anônima. A droga percorreu um trajeto do Mato Grosso do Sul, com destino à Belo Horinzonte. O casal relatou aos policiais que ganharam R$ 1.500 pelo transporte da droga.

O carro que a dupla utilizava era clonodo, segundo os agentes. O documento, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), apresentado na abordargem era falso.

Os suspeitos nao reveleram a quem levariam as drogas, nem quem os pagou para o transporte. Segundo os policiais, o homem tem extensa ficha criminal, marcada por crimes como tráfico, roubo, furto e estelionato. A mulher não tinha antecedentes.





O casal ira responder por tráfico de drogas interestadual, falsificação de identificador de veículo automotor e uso de documentos falsos.