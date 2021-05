Reprodução RJTV Bombeiros socorrem vítimas de desabamento durante temporal em São Gonçalo

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um muro cair sobre o carro em que as vítimas estavam na noite deste domingo, dia 30, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O quartel de Niterói do Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h para ocorrência na Rua Dalva Raposo, altura do número 100, em Tribobó, durante a forte chuva no Rio durante a noite.



Quem morreu no local do desabamento foi Ana Oliveira. Já os demais foram levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Eles foram identificados como Claudio da Costa, Maria, e uma menor de idade.

A previsão é de que as chuvas continuem nesta segunda-feira com a chegada de uma frente fria na região. Devem ocorrer pancadas fortes, principalmente à noite, e o céu continua nublado. Na capital, a Marinha do Brasil informa que, desde as 9h desta segunda-feira, ondas de 2,5 metros de altura podem atingir a orla do município. O aviso se estende até as 21h de terça-feira, dia 1º de junho.

Na cidade do Rio

Desde domingo, a cidade tem sofrido com os efeitos das chuvas. Na manhã desta segunda-feira, o Centro de Operações Rio (COR) registrou ocorrências relacionadas a acúmulo ou bolsões d'água e queda de galhos e árvores em diferentes pontos. Em boletim divulgado às 10h40, equipes do município trabalhavam em seis atendimentos, entre eles, na Estrada do Rio Jequiá, altura do 17° Batalhão da Polícia Militar, no Zumbi, na Ilha do Governador. E 45 já haviam sido encerrados. A previsão é de chuva ao longo do dia e da noite, período em que pode ganhar força.



De acordo com o Alerta Rio, há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia nesta segunda-feira e de moderada a ocasionalmente forte à noite. As temperaturas sofreram queda e podem variar da mínima de 18 graus e máxima de 25 graus. Já o céu deve ficar nublado a encoberto.

Reprodução/Centro de Operação Rio No município do Rio, chuvas causaram alagamento, como em rua na Ilha do Governador

A cidade segue em estágio de mobilização desde as 23h30 deste domingo, dia 30. Antes, o município entrou em estágio de atenção às 19h30. A Avenida Niemeyer e Estrada Grajaú-Jacarepaguá precisaram ser interditadas durante a noite após registros altos de chuva nas regiões. No momento, seguem liberadas. Trinta e nove sirenes foram acionadas ontem.