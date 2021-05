Reprodução/Google Street View Suspeito foi preso no Bairro Chácara Leonina, em BH, depois de cometer crime em Ribeirão das Neves





Homem de 19 anos foi preso suspeito de matar o ex-cunhado de 17 anos, e de esfaquear a namorada de 15, no último domingo (30). O crime aconteceu na noite de sábado (29), no bairro de Florença, em Ribeirão das Neves, na grande BH. O suspeito fugiu, mas foi encontrado no Bairro Chácara Leonina, na Região Oeste de Belo Horizonte. As informações são do jornal Estado de Minas.

A briga começou entre o jovem e a ex-namorada . Segundo o Boletim de Ocorrência, a menina teria recusado a mostrar o conteúdo no celular dela para o suspeito e ameaçou matá-la se não reatassem o relacionamento . O irmão da adolescente teria tentado defendê-la, e durante uma luta corporal, o suspeito apunhalou o rapaz, atingindo o coração.

A menina também foi esfaqueada pelo suspeito. Ela foi atingida no ombro, rosto e pescoço, mas conseguiu se salvar ao se trancar em casa. O homem, por sua vez, fugiu embarcando em um ônibus para Belo Horizonte.





No início da tarde deste último domingo, o suspeito foi detido pela Polícia Militar (PM). O irmão da adolescente morreu no hospital e ela ficou internada.