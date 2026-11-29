Foto: Reprodução Antrax é uma das armas biológicas mais perigosas devido à sua alta taxa de mortalidade

A inteligência artificial (IA) pode vir a ser usada de forma indevida no desenvolvimento de armas biológicas. Embora pareça ficção científica, o tema já é motivo de preocupação para cientistas, agências de segurança e organizações internacionais.

Isso ocorre porque os avanços na biotecnologia permitem analisar e modificar patógenos com precisão cada vez maior. A IA, por sua vez, possibilita uma análise mais rápida de grandes volumes de dados. Por isso, especialistas alertam que, a longo prazo, tecnologias modernas podem acabar sendo usadas de forma indevida para a criação de armas biológicas.

Agências de segurança também observam essa evolução com preocupação. Em outubro de 2026, Ken McCallum, chefe do serviço de inteligência interna do Reino Unido (MI5), advertiu que a inteligência artificial poderá aumentar o risco representado por armas biológicas já existentes ou até facilitar o surgimento de novas, inclusive nas mãos de atores não estatais.

O tênue equilíbrio entre ciência e abuso

Um relatório da empresa americana de IA Anthropic, publicado em setembro de 2026, demonstra a atualidade desse debate. Segundo a empresa, foram detectadas e bloqueadas várias tentativas de pesquisadores de utilizar o sistema de IA Claude em contextos relacionados a possíveis pesquisas sobre armas biológicas.

O relatório menciona, entre outros casos, solicitações de financiamento para pesquisas de "ganho de função" e projetos voltados ao estudo de variantes da gripe aviária que poderiam, potencialmente, ser transmitidas com mais facilidade para mamíferos.

A Anthropic ressaltou, contudo, que essas pesquisas podem servir tanto para a prevenção médica quanto para fins militares. É justamente essa difícil distinção entre a ciência legítima e o possível uso indevido que constitui um dos maiores desafios no controle das biotecnologias modernas.

O que são armas biológicas?

Vale ressaltar que a preocupação com armas biológicas não é, de forma alguma, algo novo. Como agentes biológicos, podem ser considerados diversos patógenos, incluindo bactérias, vírus, fungos ou determinadas toxinas biológicas.

Exemplos conhecidos incluem o antrax, a peste, a varíola e a toxina botulínica. O antrax é considerado um dos agentes de guerra biológica mais conhecidos. Seus esporos, altamente resistentes, podem sobreviver no meio ambiente por longos períodos e foram, inclusive, estudados em programas estatais de armas biológicas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Escritório para Assuntos de Desarmamento da ONU definem armas biológicas como a liberação intencional de tais substâncias biológicas com o objetivo de causar danos a seres humanos, animais ou plantas.

Uma arma biológica compreende, via de regra, dois componentes: o agente biológico propriamente dito e um sistema para a sua disseminação. Especialistas se referem-se a um agente, como vírus ou bactérias, e a um sistema de entrega - ou mecanismo de dispersão. Isso inclui, entre outros, mísseis, sistemas de pulverização ou alimentos contaminados.

As armas biológicas, juntamente com as armas nucleares e químicas, integram o grupo das chamadas armas ABC (atômicas, biológicas e químicas). Elas também são frequentemente classificadas como armas de destruição em massa.

Em que elas se diferenciam das armas químicas?

A diferença entre armas biológicas e armas químicas está no seu modo de ação.

As armas químicas causam danos aos seres humanos por meio do efeito tóxico de substâncias químicas, como o sarin ou o gás mostarda. O efeito se manifesta, muitas vezes, em questão de segundos ou minutos. Exemplos disso são os ataques com gases tóxicos, utilizando cloro e, posteriormente, gás mostarda; durante a Primeira Guerra Mundial, ou o emprego do agente neurotóxico sarin na guerra civil da Síria.

As armas biológicas, por sua vez, provocam doenças infecciosas. Seus efeitos podem levar horas, dias ou semanas para aparecer. Além disso, alguns patógenos podem se propagar de pessoa para pessoa, tornando as consequências difíceis de prever.

Em termos simples, as armas químicas atuam por meio de sua toxicidade imediata, enquanto as armas biológicas desencadeiam doenças. É justamente a possibilidade de propagação de pessoa para pessoa que torna as armas biológicas particularmente difíceis de prever ou calcular.

As armas biológicas são proibidas em todo o mundo?

Sim, as armas biológicas são proibidas internacionalmente. Em 1975, entrou em vigor a Convenção sobre Armas Biológicas (BWC, na sigla em inglês). Ela proíbe o desenvolvimento, a fabricação, o armazenamento, a transferência e o uso de armas biológicas e baseadas em toxinas.

A Convenção pode ser considerada um desdobramento do Protocolo de Genebra de 1925, que proibia apenas o uso de agentes biológicos como método de guerra. O acordo conta com a adesão de 189 Estados. Alguns países, como Egito, Síria e Israel, não assinaram ou não ratificaram o tratado. Os Estados que ratificaram a Convenção comprometem-se, ainda, a destruir todos os seus estoques, instalações de produção e meios de transporte desses agentes.

As armas químicas também são proibidas internacionalmente. No entanto, o controle sobre elas é considerado muito mais avançado. A Convenção sobre Armas Químicas é supervisionada pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) que tem autoridade para realizar inspeções e verificar a destruição dos estoques.

Até hoje, não existe um sistema de controle comparável para armas biológicas. Os Estados temem que inspeções possam revelar dados de pesquisa sensíveis nas áreas de medicina, indústria farmacêutica ou biotecnologia. Por isso, o controle de armas biológicas se baseia, em grande parte, na transparência, em notificações voluntárias e na confiança internacional.

O fato de a proibição não impedir totalmente seu uso ficou evidente em 2001, quando cartas contendo esporos de antrax foram enviadas nos Estados Unidos poucas semanas após os atentados de 11 de setembro. Vinte e duas pessoas foram infectadas e cinco morreram.

Por que as armas biológicas são tão difíceis de detectar?

Descobrir programas de armas biológicas é consideravelmente mais difícil do que controlar armas nucleares ou químicas. Muitas tecnologias que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de armas biológicas também possuem aplicações civis. Os mesmos equipamentos laboratoriais empregados no desenvolvimento de vacinas ou medicamentos poderiam, teoricamente, ser usados para pesquisas militares.

Especialistas se referem a isso como o problema do "duplo uso": uma pesquisa pode servir, simultaneamente, a fins pacíficos e médicos e a propósitos militares.

Além disso, um ataque biológico pode, inicialmente, se assemelhar a um surto natural de doença. Determinar se um patógeno foi liberado intencionalmente ou se surgiu de forma natural, muitas vezes, só é possível após investigações complexas.

Talvez seja também por esse motivo que, ao longo da história, armas biológicas tenham sido utilizadas repetidamente. Relatos históricos mencionam desde o envenenamento de poços até o uso de cadáveres de vítimas de epidemias durante cercos. A eficácia real dessas práticas, contudo, continua sendo objeto de debate.