Jean-Philip Struck Lula: 80 anos, quatro mandatos, sete eleições, 64 milhões de votos

Reeleito para um novo mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acumulou uma série de feitos históricos neste domingo (25/10).

A primeira virada entre um turno e outro numa eleição presidencial

Ao vencer Flávio Bolsonaro (PL), Lula quebrou um tabu que se mantinha desde a redemocratização do Brasil: antes do petista, nenhum candidato à Presidência que terminou na segunda colocação no primeiro turno havia conseguido obter uma virada na segunda rodada.

Era um tabu que havia se mantido em todas as eleições desde a instituição do mecanismo do segundo turno, como 1989 – quando o próprio Lula foi derrotado –, 2002 e 2006 – quando Lula venceu –, além dos quatro pleitos entre 2010 e 2022.

Terminando a primeira rodada de 2026 em desvantagem, 1,87 ponto atrás de Flávio Bolsonaro, ou por cerca de 2,2 milhões de votos, Lula conseguiu conquistar cerca de 10,2 milhões de eleitores neste segundo turno, terminando 4,4 milhões de votos à frente de Flávio.

"Nunca ganhei uma eleição no primeiro turno, mas também nunca perdi no segundo turno”, disse Lula em discurso após o anúncio do resultado deste domingo – esquecendo, no entanto, que havia perdido em 1989.

A maior votação já recebida por um candidato à Presidência

Com 99,9% das urnas apuradas, Lula somou 64.255.891 votos. É a maior votação em número de votos já recebida por um candidato à Presidência do Brasil.

Neste caso, Lula quebrou um recorde que já lhe pertencia, obtido em 2022, quando conseguiu 60.345.999 votos ao ser eleito na disputa de segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).

Além de derrotar um Bolsonaro pela segunda vez, o presidente dobrou a vantagem que obteve contra Jair ao superar Flávio. Em 2022, a vantagem do petista havia sido de 2.139.645 votos no segundo turno. Desta vez, foram 4.380.093 a mais. Em termos percentuais, a diferença de 2022 havia sido de 1,8 ponto percentual. Em 2026, foi de 3,5 pontos.

Único presidente eleito quatro vezes

Com um novo mandato até o fim de 2030, Lula deve acumular 16 anos à frente da Presidência.

Em termos de tempo no poder, Lula ainda deve ficar atrás de Getúlio Vargas, que acumulou 18 anos e seis meses no comando do Brasil em dois ciclos diferentes (1930-1945 e 1951-1954).

No entanto, Getúlio só foi eleito presidente em duas oportunidades, de maneira indireta em 1934 e direta em 1950. Já seus períodos de 1930 a 1934 e 1937 e 1945 foram resultados de dois golpes (primeiro a Revolução de 1930 e depois a ditadura do Estado Novo).

Lula, por outro lado, não só foi eleito quatro vezes presidente pelo voto direto, como seus quase 12 anos já completados como presidente são os mais longos de um chefe do Executivo brasileiro sob a democracia.

O presidente mais velho

A apenas dois dias do seu aniversário de 81 anos, Lula é o político mais velho a ganhar uma eleição presidencial na história do Brasil.

Neste caso, ele quebrou um recorde pessoal. Em 2022, ele já havia se tornado o mais velho ao vencer o segundo turno daquela eleição com 77 anos.

Sete eleições como candidato

Ao se candidatar à reeleição em 2026, Lula contou com seu nome na urna pela sétima vez em eleições presidenciais.

Com isso, ele superou um recorde que compartilhava com o folclórico político José Maria Eymael (DC), que em 2022, assim como Lula, havia se apresentado como candidato à Presidência pela sexta vez. Candidato que nunca ultrapassou votações nanicas, Eymael não se apresentou em 2026, privando o ciclo eleitoral do seu conhecido jingle "Ey, Ey, Eymael, um democrata cristão".

A primeira disputa de Lula foi em 1989. Nas dez eleições diretas desde a redemocratização, ele só não constou como candidato em 2010 e 2014 – quando a candidatura do PT foi assumida por Dilma Rousseff – e 2018, quando foi preso e impedido de concorrer, tendo sido substituído por Fernando Haddad.

Nas sete eleições, Lula acumulou três derrotas – 1989 no segundo turno, e 1994 e 1998 ainda no primeiro.

Com o presidente se aproximando dos 81 anos, essa provavelmente foi a última disputa presidencial com seu nome nas urnas, após mais de 35 anos de participação em disputas, seja como candidato ou padrinho político.