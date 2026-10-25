Redação DW Lisboa tem o maior centro de votação desta eleição

Uma eleitora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 17 anos, foi agredida neste domingo (25/10) em Lisboa com um soco no rosto por um homem vestido com a camisa da seleção brasileira ao sair da votação. Agressão ocorreu por volta das 15h (horário local).

Segundo testemunhas, o agressor era apoiador de Flávio Bolsonaro. A jovem teve que ser levada de ambulância para o hospital. Imagens do suposto agressor saindo do local de votação na capital de Portugal foram compartilhadas nas redes sociais e divulgadas pelo jornal Diário de Notícias (DN).

A eleitora de Lula foi atendida primeiramente na tenda dos bombeiros montada na seção eleitoral da capital portuguesa e depois levada ao hospital. "Ela foi cuidada, medicada aqui", informou Alessandro Candeas, cônsul-geral do Brasil em Lisboa, à DW. "Em paralelo, foi dado início ao processo junto à polícia para que isso não fique impune", complementou.

Até a publicação desta nota, o agressor não tinha sido preso. Provas foram encaminhadas à polícia. O incidente foi condenado pelo PT em Lisboa. "Queremos expressar essa condenação e também a nossa solidariedade com a vítima", disse Pedro Prola, delegado do partido de Lula na capital portuguesa.