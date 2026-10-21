Redação DW Musk havia dito que quaisquer limitações de velocidade ou do uso da Starlink eram decididas pelas Forças Armadas dos EUA ou pelo presidente

O CEO da empresa SpaceX, Elon Musk, ordenou na semana passada a redução da velocidade de uma versão de nível militar do serviço de satélites Starlink, do qual a Ucrânia depende, noticiou o jornal The Wall Street Journal (WSJ) nesta terça-feira (20/10), citando autoridades dos Estados Unidos e fontes familiarizadas com o assunto.

Horas depois, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que as decisões sobre o acesso da Ucrânia à Starlink cabiam à SpaceX e a Elon Musk, e não à Casa Branca, dando a entender que a decisão sobre a redução de velocidade era de Musk.

"Não tenho conhecimento de que soubéssemos dessa decisão antecipadamente. Mas isso é irrelevante", declarou Rubio durante uma viagem à Índia. "O ponto principal é que isso é regido por um contrato comercial privado, que determina como os equipamentos podem ser utilizados e em quais velocidades poderão operar."

A Ucrânia utiliza os sistemas de satélite da SpaceX para comunicações no campo de batalha e em operações com drones. A restrição do serviço prejudicou as missões de ataque e de defesa aérea realizadas pelas Forças Armadas ucranianas.

Reportagens contraditórias

Segundo a reportagem do WSJ, Musk e o presidente dos EUA, Donald Trump, discutiram a decisão sobre a Starlink numa ligação realizada pouco depois de a redução de velocidade se tornar pública, enquanto Trump fazia campanha na semana passada. O WSJ acrescentou que os dois também haviam discutido o assunto antes da decisão de limitar a velocidade da Starlink.

Anteriormente, a agência de notícias Reuters havia citado duas autoridades americanas e uma autoridade ocidental informada sobre o tema, segundo as quais a decisão teria partido, em última instância, da Casa Branca. Essa mesma versão foi defendida pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mas negada pelo governo dos Estados Unidos.

Trump afirmou na semana passada que não acreditava que nem ele nem Musk fossem responsáveis pela perda de acesso da Ucrânia à Starlink, enquanto Musk declarou que quaisquer limitações de velocidade ou do uso do sistema eram decididas pelas Forças Armadas dos EUA ou pelo presidente americano.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, descreveu a interrupção da Starlink como uma questão comercial. "Existem termos de serviço que, em última instância, precisam ser cumpridos, e é nesse contexto que a Starlink tem a opção de tomar essas decisões", disse.

Starlink ou Starshield?

As relações entre o Zelenski e Washington atingiram novos níveis de tensão depois que Trump anunciou um acordo para comprar diesel russo e suspendeu novas sanções a Moscou. Trump também disse a Kiev para interromper os ataques a refinarias russas e incentivou os ucranianos a substituir Zelenski.

Zelenski, que foi a Oslo numa tentativa de melhorar as relações com os Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira que discutiu com Rubio questões que incluem "a situação da Starlink/Starshield, que precisa ser restabelecida".

Um ponto importante de confusão diz respeito à diferença entre os produtos Starshield e Starlink, ambos da SpaceX. O Starshield é essencialmente uma versão militar do Starlink, desenvolvida para o Pentágono.

No sábado, Rubio sugeriu que a Ucrânia jamais teve acesso ao Starshield, enquanto Zelenski afirmou que tanto a Starlink quanto o Starshield sofreram interrupções na Ucrânia.

as/cn (Reuters, OTS)