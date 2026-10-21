Josh Axelrod Ações insuficientes levam mundo a superar o 1,5 °C de aquecimento

Há mais de uma década, cientistas alertam que o mundo precisa limitar o aquecimento global a 1,5 °C para evitar as consequências mais graves das mudanças climáticas. Essa meta já não está mais ao alcance.

Décadas de ações "insuficientes" para reduzir as emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis – que aquecem o planeta – fazem com que a superação do limite de 1,5 °C seja, agora, algo "iminente e inevitável", segundo o Relatório sobre a Lacuna de Emissões, publicado anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

Se não houver nenhuma mudança no atual curso de emissões, as temperaturas subirão, em média, 2,8 °C acima dos níveis pré-industriais ainda neste século. Mas, mesmo que os países cumpram seus novos compromissos climáticos, a projeção é de que o aquecimento global ainda atinja 2,6 °C. Ambos os cenários levariam o mundo a um período de extremos climáticos catastróficos.

As projeções refletem uma lacuna entre o que os governos prometem fazer e as ações que estão, de fato, tomando para conter as emissões. Cerca de 167 países apresentaram planos de ação climática à ONU. Juntos eles emitem 83% do total de gases de efeito estufa. Contudo, essas promessas de redução estão muito aquém do necessário para limitar o aquecimento.

Entre os maiores emissores do mundo, Indonésia, China e Estados Unidos registraram um aumento nas emissões em 2025, segundo estimativas preliminares. O crescimento nos EUA "superou, de longe, o de todos os outros países", impulsionado por um ressurgimento do carvão – a fonte de combustível fóssil mais poluente – e pelo aumento da demanda por eletricidade, em parte devido à expansão massiva de centros de dados para inteligência artificial.

O cenário piorou, em parte, devido à decisão do presidente americano, Donald Trump, de retirar os Estados Unidos do histórico Acordo de Paris, pacto pelo qual o mundo se uniu, em 2015, para conter as mudanças climáticas. Os EUA são o segundo maior emissor anual de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global.

Desde que Trump assumiu a presidência pela segunda vez, sua administração desmantelou a política climática, eliminando regulamentações ambientais e ampliando a produção de petróleo e gás. "A principal conclusão é simples: os governos precisam avançar, o quanto antes, na implementação de políticas que reduzam o uso de combustíveis fósseis", comentou Bill Hare, CEO do instituto global de ciência e políticas Climate Analytics.

Quais as consequências da superação desse limite?

Ultrapassar 1,5 °C, ainda que temporariamente, coloca a humanidade em uma trajetória perigosa, pois aumenta o risco de desencadear "pontos de não retorno" – mudanças potencialmente irreversíveis ou de difícil reversão –, como a perda de recifes de corais, o recuo a longo prazo de camadas de gelo e a transformação da Floresta Amazônica em uma savana tropical.

À medida que ecossistemas desaparecem e o nível do mar sobe, essas alterações podem desencadear uma reação em cadeia letal, liberando mais gases de efeito estufa e acelerando o aquecimento, o que aumenta drasticamente a probabilidade de eventos climáticos extremos e fatais.

Somente neste verão no Hemisfério Norte, a Europa registrou mais de 32 mil mortes em excesso relacionadas ao calor. Além disso, quase 1,5 mil pessoas morreram em inundações repentinas no Nepal e no Tibete, após as mudanças climáticas criarem as condições para o colapso de uma geleira.

No entanto, os cientistas ressaltam que 1,5 °C não é um número mágico e que cada fração de grau de aquecimento traz riscos crescentes. Para reduzir a probabilidade de danos futuros, os países devem manter o foco em eliminar o uso de combustíveis fósseis – principal fator das mudanças climáticas globais – e investir em fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica.

Atualmente, o melhor cenário possível envolve ultrapassar o limite de 1,5 °C por um curto período, para, em seguida, reduzir as temperaturas rapidamente.

"Ultrapassar o limite não significa desistir", declarou o secretário-geral da ONU, António Guterres, em um comunicado à imprensa. "Ainda podemos fazer com que esse excedente seja o menor e o mais breve possível – e trazer as temperaturas de volta para um patamar abaixo de 1,5 °C antes do fim do século."

Como o mundo pode limitar esse excedente? O Pnuma apresenta um cenário no qual o aquecimento global atinge um pico de 1,7 a 1,8 °C por volta de meados do século, antes de recuar para 1,5 °C até 2100. Para chegar a esse patamar, seriam necessárias reduções drásticas nas emissões – de 69% até 2040, em relação aos níveis de 2025.

Isso também exigiria a remoção de 330 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono da atmosfera e seu armazenamento no subsolo. No entanto, estudos recentes levantaram dúvidas sobre a viabilidade e os custos dessa tecnologia, bem como sobre a capacidade do incipiente setor de remoção de carbono de ganhar escala com a rapidez necessária para cumprir as metas climáticas.

A ONU alerta que qualquer atraso tornará o desafio ainda maior, ressaltando que, a cada cinco anos em que as emissões permanecem nos níveis atuais, acrescentam-se cerca de 0,1 °C ao pico de aquecimento projetado.

"Precisamos mobilizar todos os esforços possíveis para minimizar o pico de aquecimento e retornar a 1,5 °C até o final do século", afirmou Inger Andersen, diretora executiva do Pnuma, em um comunicado à imprensa. "É possível."

Políticas climáticas funcionam

As políticas climáticas têm se mostrado eficazes na redução de emissões. O relatório do Pnuma baseia-se em mais de 200 estudos que analisam o funcionamento de medidas como impostos sobre o carbono, metas climáticas governamentais, normas de construção e subsídios para tecnologias de baixo carbono.

Os mecanismos de precificação de carbono foram os mais estudados até o momento. Os projetos-piloto da China reduziram as emissões em cerca de 11%, enquanto o sistema de comércio de emissões da União Europeia registrou uma redução de 8%, em comparação com os níveis projetados caso essas políticas não tivessem sido implementadas.

"Há mais oportunidades do que nunca para acelerar a ação", afirma o relatório, destacando o crescimento expressivo das energias renováveis ​​desde a adoção do Acordo de Paris, há uma década.

A capacidade global de geração de eletricidade a partir de fontes renováveis ​​cresceu três vezes mais rápido do que o previsto, e a expansão da energia solar foi sete vezes mais acelerada. Em 2024, mais de 90% dos projetos de energia renovável apresentaram custos inferiores aos das alternativas baseadas em combustíveis fósseis.

Embora a oferta total de energia proveniente de carvão, petróleo e gás continue a aumentar, esse crescimento tem ocorrido a um ritmo mais lento do que o projetado em 2015. Além disso, a tendência é que o uso do carvão atinja seu pico e comece a diminuir até o final desta década.

"Temos uma vasta gama de histórias de sucesso que demonstram que é possível reduzir as emissões rapidamente", afirmou Andersen. "Agora, cabe às nações implementar, com urgência, políticas que promovam reduções rápidas, profundas e sustentadas das emissões, colocando o mundo no caminho para um clima mais estável, bem como para economias e sociedades mais resilientes."