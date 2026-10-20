Foto: Agência Agro em Campo México deixa de importar frangos do Brasil

O México suspendeu, nesta segunda-feira (19/10), as importações de produtos de origem avícola procedentes do Brasil, após a confirmação de um surto da doença de Newcastle em Santa Catarina, informou a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do governo mexicano.

A restrição, aplicada pelo Serviço Nacional de Sanidade, Inocuidade e Qualidade Agroalimentar (Senasica), abrange carne e miúdos de aves, ovos férteis, pintinhos com até três dias de vida, além de aves canoras, ornamentais e de rapina destinadas à comercialização ou mantidas como animais de estimação.

O órgão esclareceu que a medida abrange tanto as importações comerciais quanto os produtos levados ao país por turistas.

Para operacionalizar a medida, a Direção-Geral de Saúde Animal do Senasica desativou, em sua plataforma, os documentos de requisitos sanitários que permitem o trâmite para a entrada dessas mercadorias.

A Secretaria de Agricultura explicou que adotou a medida para proteger a produção avícola mexicana, enquanto aguarda informações sanitárias sobre o controle do surto no Brasil, em conformidade com os protocolos internacionais.

O anúncio não estabeleceu uma data prevista para a retomada das importações.

Foco em granja comercial em SC

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou o registro de um foco da doença de Newcastle em um estabelecimento de avicultura comercial de corte de perus no município de Nova Itaberaba, em Santa Catarina. A existência do foco foi confirmada no domingo.

O ministério informou que o estabelecimento foi interditado pelo Serviço Veterinário Oficial de Santa Catarina, com a suspensão da movimentação de aves. Além disso, a pasta esclareceu que medidas de controle, contenção e erradicação do foco serão executadas conforme as diretrizes do Plano de Contingência para Influenza Aviária e Doença de Newcastle.

O ministro da Agricultura, André de Paula, afirmou que o consumo de produtos avícolas submetidos à inspeção sanitária oficial não representa risco à saúde humana.

A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) explica que a doença de Newcastle é uma infecção viral altamente contagiosa entre as aves, podendo causar distúrbios respiratórios, nervosos e digestivos, além de diminuição da produção de ovos e de resultar em alta mortalidade. É transmitida por contato com animais infectados ou com água, alimentos e equipamentos contaminados.

A doença de Newcastle não representa um risco grave para os seres humanos.

O México está livre da doença de Newcastle velogênica — sua forma mais virulenta — desde 2015, segundo o Senasica.

md/cn (EFE, AFP, Agência Brasil)