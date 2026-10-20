Redação DW Google foi acusado de "espionar" informações privadas, já que não avisa proprietários antes de tirar fotos aéreas de suas residências (imagem meramente ilustrativa)

Um tribunal estadual de Hessen, na Alemanha, decidiu a favor de um morador de Frankfurt que processou a gigante tecnológica americana Google pela publicação de imagens no Google Earth e no Google Maps que, segundo ele, violavam sua privacidade.

Ele já havia obtido uma decisão favorável ao contestar a exibição de sua casa no Google Street View e no Apple Look Around. As imagens tiveram de ser desfocadas nessas plataformas.

Ainda cabe recurso da decisão.

Tribunal conclui que houve violação da privacidade

O tribunal entendeu que o Google violou a privacidade do homem e de sua família ao publicar imagens aéreas de sua propriedade no Google Earth. Na decisão, declarou que "ninguém é obrigado a aceitar a publicação, em escala global, de imagens aéreas de sua propriedade sem o seu consentimento, ao menos no que diz respeito a áreas do imóvel que não estão visíveis ao público".

"O espaço pessoal do autor da ação estende-se por todo o terreno da residência. Os únicos dados que podem ser extraídos daí são de natureza pessoal, revelando aspectos de um estilo de vida privado, como o tamanho e o projeto da propriedade. Além disso, eventuais pontos vulneráveis no perímetro de segurança do imóvel ficam expostos."

O tribunal também acusou o Google de obter as imagens por meio de "espionagem", uma vez que a empresa não notifica os proprietários de que seus imóveis serão fotografados.

Além disso, o tribunal concluiu que, embora o Google afirme contribuir para a democratização do conhecimento, a empresa não pode invocar a liberdade de informação para justificar a exposição de áreas privadas.

md/ra (DPA, AFP)