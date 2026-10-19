Redação DW Raúl Castro, irmão de Fidel Castro, assumiu a Presidência de Cuba em 2006 e manteria influência política até hoje

A Promotoria do estado da Flórida, nos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (19/10) ter apresentado um mandado de prisão contra Raúl Castro, ex-presidente de Cuba. Ele é acusado de conspiração para cometer homicídio em primeiro grau em 1996, quando caças cubanos derrubaram duas aeronaves civis desarmadas da organização Hermanos al Rescate.

Os quatro ocupantes das aeronaves morreram no ataque contra a entidade, que atuava no auxílio a cubanos tentando chegar à Flórida em embarcações precárias.

"Raúl Castro ordenou o assassinato de quatro moradores da Flórida a sangue-frio, e a Flórida nunca deixará de buscar justiça", declarou o procurador-geral do estado, James Uthmeier, durante entrevista coletiva.

Permanece incerto se Raúl algum dia comparecerá diante de um tribunal para responder à acusação. Uthmeier afirmou que o mandado de prisão limitará a capacidade do ex-líder cubano de deixar a ilha e impedirá sua entrada em países que mantenham acordos de extradição com os EUA.

O caso de 1996

Em 24 de fevereiro de 1996, três aeronaves Cessna desarmadas decolaram do Aeroporto de Opa-Locka, no condado de Miami-Dade. Segundo a acusação, quando já se encontravam muito além das águas territoriais cubanas, dois caças MiG de Cuba destruíram duas das aeronaves civis com mísseis ar-ar.

A terceira aeronave, na qual estava o líder da organização, José Basulto, conseguiu escapar por pouco. Os aviões caíram em águas internacionais. Na época, Raúl, hoje com 95 anos, ocupava o cargo de ministro da Defesa de Cuba.

De acordo com autoridades americanas, as duas aeronaves estavam se afastando de Cuba e não receberam qualquer aviso prévio, apesar de manterem contato com o controle de tráfego aéreo de Havana. A denúncia apresentada pela Flórida argumenta que Raúl teria dado a autorização final para o abate das aeronaves.

Ainda segundo com a acusação, agentes da Diretoria de Inteligência de Cuba que atuavam como integrantes da chamada Rede Vespa, na região de Miami e nos Cayos da Flórida, infiltraram-se na Hermanos al Rescate e repassaram informações sobre os planos de voo das aeronaves aos serviços de inteligência cubanos, afirmaram os investigadores.

Raúl assumiu a Presidência de Cuba em 2006, substituindo o irmão mais velho, Fidel Castro, então debilitado por problemas de saúde. Em 2018, transferiu o poder para um aliado de confiança, Miguel Díaz-Canel.

Cuba vê "manobra política"

A acusação da promotoria da Flórida se baseia em grande parte numa denúncia federal formalizada em maio deste ano, que incluiu acusações de homicídio e destruição de aeronave.

O procurador federal do Distrito Sul da Flórida, Jason Reding Quiñones, afirmou que o governo federal "está ao lado da Flórida na busca por justiça para os quatro cidadãos americanos mortos na derrubada" das aeronaves.

Já o presidente Díaz-Canel classificou a denúncia federal apresentada neste ano como uma "manobra política" cujo objetivo seria apenas "justificar a insensatez de uma agressão militar contra Cuba". Ele acusou os Estados Unidos de mentir e manipular os acontecimentos relacionados à derrubada das aeronaves.

Embora tenha deixado, em 2021, o cargo de primeiro-secretário do Partido Comunista de Cuba, muitos analistas acreditam que Raúl continue exercendo influência significativa nos bastidores da política cubana. Essa percepção é reforçada pela projeção de seu neto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, em círculos próximos ao poder.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem ameaçando uma ação militar contra Cuba desde que forças americanas capturaram em janeiro o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, considerado durante anos um dos principais aliados do governo cubano.

Desde então, a Casa Branca determinou um bloqueio que interrompeu o envio de combustíveis para Cuba, provocando apagões severos, escassez de alimentos e um colapso econômico em diferentes partes da ilha.

ht (AP, DW)