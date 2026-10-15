Redação DW Sete tripulantes do Wine Trader estão desaparecidos após um incêndio ter ocorrido a bordo

As autoridades romenas iniciaram operações de busca e salvamento no Mar Negro na tentativa de encontrar sete tripulantes desaparecidos de um navio-tanque de produtos químicos que pegou fogo entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira (15/10).

Outra embarcação, também um navio-tanque de produtos químicos, foi atingida por um incêndio na mesma região algumas horas antes, mas toda a sua tripulação estaria em segurança.

Os incêndios ocorreram após drones russos entrarem no espaço aéreo romeno, embora as autoridades romenas ainda não tenham afirmado explicitamente que as aeronaves não tripuladas foram a causa do ocorrido.

No entanto, nos últimos 10 dias, foram registrados ataques de drones contra pelo menos cinco outros navios de carga na costa da Romênia e da vizinha Bulgária – ambos países membros da Otan –, resultando no desaparecimento de pelo menos 23 marinheiros.

O presidente romeno, Nicusor Dan, reuniu-se com o chefe da Otan, Mark Rutte, para tratar da situação. "Isso é inaceitável e precisa acabar. Vidas, o comércio global e infraestruturas críticas estão em risco", escreveu Dan na rede social X, após o encontro com Mark Rutte, no qual discutiram uma recente onda de ataques desse tipo.

"A Otan reforçou sua postura ao longo do flanco oriental, inclusive ampliando as capacidades de combate a drones", afirmou Rutte a respeito do incidente.

Ele acrescentou que a aliança militar "continuará trabalhando em estreita colaboração com os aliados no Mar Negro, ajustando nossa postura de dissuasão e defesa conforme necessário".

O que se sabe sobre os incêndios nos navios no Mar Negro?

Ambas as embarcações estavam ancoradas perto da foz do Canal de Sulina, que dá acesso ao Mar Negro a partir do rio Danúbio, quando pegaram fogo.

A autoridade naval da Romênia informou que iniciou a operação de busca e salvamento após receber um alerta de emergência do navio-tanque Wine Trader, que navega sob a bandeira de San Marino.

Cinco dos 12 tripulantes estariam em segurança, enquanto sete permanecem desaparecidos.

"Independentemente de ter sido atingido por um drone ou não, uma investigação está em curso", declarou o ministro da Defesa, Radu Miruta, ao canal de televisão Digi24.

"Trata-se de uma questão de grande gravidade, dado que tais incidentes estão ocorrendo em águas territoriais romenas", afirmou. O outro incêndio, que começou anteriormente, ocorreu a bordo do navio-tanque de produtos químicos e petróleo Yara J., que navega sob bandeira de Comores.

Embarcações costumam utilizar o canal como local de ancoragem em caso de atrasos provocados por condições climáticas ou congestionamento.

Alta de ataques no Mar Negro

A Romênia, que compartilha uma fronteira de 614 quilômetros com a Ucrânia – grande parte dela ao longo do rio Danúbio –, relatou, nos últimos quatro anos, repetidas violações de seu espaço aéreo por drones russos, durante a invasão em larga escala da Ucrânia por Moscou.

O Danúbio e seus portos têm sido frequentemente utilizados por embarcações ucranianas, uma vez que os portos da Ucrânia no Mar Negro estão sob ataque das forças russas.

Navios ucranianos também têm optado por rotas no Mar Negro próximas às costas da Bulgária e da Romênia.

Isso ocorre em um momento em que a navegação no Mar Negro tem sido alvo de ataques cada vez mais frequentes nos últimos meses, o que reduziu drasticamente o transporte de grãos tanto da Ucrânia quanto da Rússia – ambos grandes exportadores de cereais.

O primeiro-ministro búlgaro, Rumen Radev, afirmou na quinta-feira que a União Europeia – da qual tanto o seu país quanto a Romênia são membros – discutirá uma proposta de moratória sobre ataques a navios civis no Mar Negro, durante a cúpula que está sendo realizada em Bruxelas.

A Bulgária convocou o embaixador russo após o naufrágio de um navio na costa do país, na terça-feira, decorrente de um ataque por drone.

md (Reuters, AFP, AP)