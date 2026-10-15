Redação DW "Os sistemas Starshield são propriedade e estão sob controle do governo dos Estados Unidos", afirmou Musk

O CEO da empresa SpaceX, Elon Musk, esquivou-se nesta quarta-feira (14/10) de qualquer responsabilidade pelas limitações na velocidade da conexão de internet fornecida pelo provedor Starlink na Ucrânia e afirmou que "quaisquer limites de velocidade ou de uso são decididos pelos militares dos EUA e, em última instância, pelo presidente dos Estados Unidos".

Musk fez uma distinção entre o sistema Starshield, do qual a Ucrânia depende para as comunicações no campo de batalha, e o sistema civil de satélites Starlink, que também é utilizado pela Ucrânia, mas não pode ser empregado em operações militares ofensivas. "Os sistemas Starshield são propriedade e estão sob controle do governo dos Estados Unidos", escreveu.

Os terminais de internet via satélite da empresa de Elon Musk são essenciais para orientar ataques de drones ucranianos de longo alcance nas regiões ocupadas pela Rússia, no sul e no leste da Ucrânia. Essas operações têm causado sérios danos à logística russa.

Embora não estivesse claro de imediato por que o serviço da Starlink havia sido reduzido, a medida ocorre num momento em que Washington pressiona Kiev a interromper ataques a refinarias de petróleo russas.

No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nas redes sociais que um cessar-fogo energético havia sido acertado entre a Ucrânia e a Rússia. "Ambas as partes concordaram. Não o violem!", afirmou. Mas não há sinais de que qualquer um dos lados esteja respeitando esse cessar-fogo e nem que tenham negociado a medida antes do anúncio do presidente americano.

Trump também declarou na semana passada ter firmado um acordo com a Rússia para ampliar a oferta de diesel russo ao mercado mundial.

"O Starlink está sendo restabelecido"

Sergiy Beskrestnov, assessor de tecnologia do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, havia afirmado nesta quarta-feira que a SpaceX introduziu um limite de velocidade para os terminais Starlink.

Um alto funcionário ucraniano chegou a acusar os Estados Unidos de estar ajudando a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Segundo ele, além de reduzir a velocidade do Starlink, Washington não avisou Kiev sobre ataques iminentes.

Em seguida, Zelenski pediu a Musk que restabelecesse o Starlink. "Espero que seja um erro, talvez um enorme problema técnico", declarou o presidente ucraniano ao jornalista britânico Piers Morgan. "Não sei, mas estamos pedindo que isso seja resolvido, que seja reativado."

Posteriormente, o ex-ministro da Defesa da Ucrânia Mykhailo Fedorov afirmou que "a operação do Starlink em velocidades de até 160 km/h está sendo restabelecida. Os drones de ataque e os drones interceptadores deverão voltar a poder voar".

Ele agradeceu a Musk: "Esperamos continuar contando com seu apoio".

as/cn (AFP, OTS)