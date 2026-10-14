Redação DW Militares da Ucrânia usam internet da Starlink para controlar seus drones de ataque de longo alcance

Autoridades ucranianas acusaram nesta quarta-feira (14/10) a SpaceX de introduzir uma limitação em alguns serviços do provedor de internet via satélite Starlink na Ucrânia, prejudicando missões de drones de combate para as quais a tecnologia é crucial.

Os terminais de internet via satélite da empresa de Elon Musk são essenciais para orientar os ataques de drones ucranianos de longo alcance nas regiões ocupadas pela Rússia do sul e do leste do país, operações que têm causado sérios danos à logística russa.

Embora não estivesse claro de imediato por que o serviço da Starlink havia sido reduzido, a medida ocorre num momento em que Washington pressiona Kiev a interromper ataques a refinarias de petróleo russas.

No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nas redes sociais que um cessar-fogo energético havia sido acertado entre a Ucrânia e a Rússia. "Ambas as partes concordaram. Não o violem!", afirmou. Mas não há sinais de que qualquer um dos lados esteja respeitando esse cessar-fogo e nem que tenham negociado a medida antes do anúncio do presidente americano.

Trump também declarou na semana passada ter firmado um acordo com a Rússia para ampliar a oferta de diesel russo ao mercado mundial.

Ucrânia: EUA estão ajudando a Rússia

Um alto funcionário ucraniano disse à agência de notícias AFP nesta quarta-feira que os Estados Unidos estão ajudando a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Segundo ele, além de reduzir a velocidade do Starlink, Washington não avisou Kiev sobre ataques iminentes.

"Já houve dois casos em que os americanos não forneceram alertas sobre lançamentos de mísseis balísticos russos, incluindo um ataque balístico em massa contra nosso setor energético. E, além disso, reduziram a velocidade do Starlink", afirmou o funcionário, que pediu anonimato.

"Algumas restrições já estavam sendo relatadas no início da noite de ontem [terça-feira]. Portanto, na prática, isso está acontecendo em sincronia com o ataque balístico russo desta manhã", acrescentou.

O ministro do Exterior da Polônia, Radoslaw Sikorski, questionou Musk nesta quarta-feira, perguntando se ele estaria "fazendo política" com o Starlink na Ucrânia. A Polônia afirmou que paga pela assinatura do Starlink utilizada por Kiev.

Nem a Starlink e nem Elon Musk comentaram as acusações.

"Isso não pode ser coincidência"

"Esta noite, a SpaceX introduziu um limite de velocidade para os terminais Starlink em movimento", disse Sergiy Beskrestnov, assessor de tecnologia do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Nossas forças de defesa não foram avisadas sobre essa restrição, o que levou à interrupção de várias missões", afirmou.

"Obviamente, essa ação não pode ser uma coincidência e está ligada à atual situação política", acrescentou. Mais tarde, Beskrestnov advertiu que, com essa medida, "nossos parceiros estão nos privando de uma das poucas chances que temos de defender o país dos drones Shahed movidos a jato".

Esses drones russos mais recentes, equipados com motores a jato, são mais rápidos e mais difíceis de interceptar do que os modelos tradicionais.

Vital para comunicação no campo de batalha

Um funcionário do Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que as restrições complicam significativamente a logística e algumas operações com drones.

Desde que foi ativado sobre a Ucrânia, nos primeiros dias da invasão russa, em 2022, o sistema da Starlink, graças à sua resistência a interferências eletrônicas, tornou-se a principal infraestrutura de comunicação das forças ucranianas no campo de batalha, permitindo que as unidades se comuniquem por meio de internet via satélite.

A Ucrânia também utiliza os terminais Starlink para fornecer conexões de internet via satélite como alternativa ao controle por rádio de seus drones de ataque de longo alcance, bem como de hexacópteros que transportam suprimentos para a linha de frente.

O Starlink fornece internet a partir do espaço e atende também àquelas regiões da Ucrânia onde, de outra forma, não haveria conexão devido à destruição de torres de telefonia móvel ou de linhas de transmissão de dados.

O sistema Starlink é composto por três elementos: o satélite no espaço, a estação terrestre e as estações de usuário em terra. O sinal é enviado da estação terrestre para o satélite, que, por sua vez, o retransmite para a respectiva estação de usuário.

Zelenski afirmou, em agosto, que Kiev estava buscando desenvolver uma alternativa ao Starlink em parceria com "um país europeu", cujo nome não foi revelado.

as/cn (Reuters, AFP, OTS)