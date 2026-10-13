Simone Machado, Alexandre Schossler WhatsApp não é território sem lei: segundo TSE, divulgação de conteúdo ofensivo, inverídico ou descontextualizado pode caracterizar propaganda eleitoral irregular

Você abre o WhatsApp para responder uma mensagem da família e encontra um vídeo sobre um candidato. No grupo do condomínio, alguém compartilha uma suposta pesquisa eleitoral. Já no grupo de amigos aparece um meme político acompanhado da frase "olha isso". Você encaminha para outra pessoa porque achou engraçado, curioso, concordou com a mensagem ou simplesmente pensou que ela poderia interessar a alguém.

Sem perceber, você acabou fazendo parte da campanha eleitoral.

Nas últimas eleições, a disputa por votos deixou de estar concentrada na televisão, no rádio, nas ruas e nos perfis oficiais dos candidatos. Ela também passou a acontecer em espaços aparentemente privados e cotidianos, como no WhatsApp em grupos de família, amigos, colegas de trabalho, igreja, condomínio e faculdade. Nesses ambientes, eleitores comuns podem assumir, ainda que informalmente, o papel de distribuidores de conteúdo político.

A diferença é que, quando uma mensagem chega de alguém conhecido, ela não chega apenas como informação, ela vem acompanhada de uma relação de confiança, e é justamente aí que está uma das forças da comunicação política pelo WhatsApp.

"Quando o comercial ou a propaganda oficial do candidato aparece, o eleitor liga na hora o alerta de desconfiança porque sabe que existe um interesse eleitoral ali. Mas quando essa mesma mensagem chega por um amigo, um parente ou um vizinho, o processo de avaliação muda totalmente. O eleitor não analisa apenas o texto ou o vídeo, ele leva em conta a confiança que já tem na pessoa que enviou", explica o especialista em ciências políticas e comunicação digital João Paulo Borges.

A política entrou na conversa

Essa lógica ajuda a explicar por que o WhatsApp é diferente das redes sociais abertas.

No Instagram ou no TikTok, por exemplo, o usuário normalmente sabe que está consumindo conteúdo publicado por um perfil, influenciador, candidato ou veículo de comunicação. No WhatsApp, a política aparece misturada à rotina.

O fenômeno também não depende necessariamente de ser intencional ou organizado. Uma pessoa pode encaminhar uma informação porque acredita sinceramente que ela é verdadeira, ou que está ajudando familiares e amigos a "entender o que está acontecendo", ou porque ela confirma algo que já pensava.

Neste caso, quando uma mensagem confirma uma opinião prévia, a tendência de compartilhá-la tende a aumentar. E quanto mais um grupo passa a receber conteúdos semelhantes, mais difícil pode ser perceber que existe uma seleção da realidade acontecendo.

O grupo começa a funcionar como uma bolha, onde as pessoas passam a consumir, receber e interagir apenas com conteúdos que confirmam suas opiniões, gostos e crenças. No contexto político, isso pode intensificar a polarização, fortalecer a percepção de que todos pensam da mesma forma e dificultar o diálogo entre pessoas com opiniões diferentes.

"Os grupos de WhatsApp são um dos ambientes digitais em que isso acontece, e talvez de forma mais radical porque é fechado, mas é parte do que chamamos da microssegmentação das redes. As bolhas e microbolhas são uma das características principais dessa forma de comunicação", diz a cientista política Daniela Costanzo, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap).

A confiança pode ser um problema

A relação pessoal que torna o WhatsApp tão eficiente para a circulação de informações também pode dificultar a identificação de conteúdos falsos.

Se uma pessoa desconhecida publica uma informação duvidosa, é mais fácil desconfiar – isso não acontece quando quem envia é alguém em quem você confia há anos.

Pesquisas sobre grupos políticos no WhatsApp durante as eleições de 2022 identificaram uma intensa circulação de notícias, links e conteúdos eleitorais. Um monitoramento realizado pelo NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, analisou 115,9 mil mensagens publicadas em grupos públicos do WhatsApp durante o primeiro turno daquele ano, além de 180,3 mil mensagens em grupos e canais públicos do Telegram.

"Nessa pesquisa, 42% dos eleitores viram grupos grandes de amigos se dividirem em subgrupos menores só para poderem falar de política com quem pensa exatamente da mesma forma. Além disso, metade dos usuários notou o surgimento de regras implícitas ou explícitas de convivência que desencorajam debates acalorados para conter atritos familiares ou profissionais. Quando alguém tenta trazer uma perspectiva diferente para esses espaços, o custo social do conflito é muito alto. A pessoa prefere silenciar ou sair do grupo para não estragar a relação pessoal com conhecidos", explica Borges.

A desinformação mudou de forma

O problema das fake news que circulam nos grupos de conversas também ficou mais sofisticado. Em vez de uma mentira completamente inventada, pode ser uma frase verdadeira atribuída à pessoa errada, uma declaração antiga apresentada como atual ou um vídeo real acompanhado de uma legenda falsa, ou até mesmo uma pesquisa verdadeira pode ser interpretada e repassada de maneira incorreta. A distorção pode variar, mas existe uma característica comum: o conteúdo é produzido para ser compartilhado.

Em grupos de WhatsApp, mensagens políticas que provocam surpresa, raiva, medo ou indignação encontram terreno fértil. E isso ajuda a explicar por que informações falsas podem circular rapidamente mesmo quando parecem absurdas depois de verificadas.

Durante as eleições de 2026, conteúdos falsos sobre candidatos, pesquisas, urnas e até sobre o calendário da votação circularam antes do primeiro turno. Num dos casos, um áudio dizia que eleitores de candidatos diferentes votariam em dias distintos. Apesar do óbvio absurdo, o TSE precisou desmentir a informação.

"É bastante difícil desmentir essas informações porque os veículos oficiais começam a ser vistos com antipatia porque alguém deles está falando algo que aquele grupo não quer ouvir. E cada vez vai ficando mais difícil, porque as pessoas vão se fechando e bloqueando essas informações. E, por isso, não por coincidência, vemos esse movimento de redução da percepção de credibilidade, porque isso tem a ver com o olhar sobre o mensageiro. Ele começa a se tornar desconfortável e passa a ser evitado", acrescenta o especialista em tecnologia e inovação Arthur Igreja.

A mudança começou em 2018

Embora a comunicação política por aplicativos já existisse antes, as eleições presidenciais de 2018 marcaram uma mudança importante na forma como o WhatsApp passou a ser usado politicamente no Brasil, segundo especialistas.

Naquele ano, redes sociais e aplicativos de mensagens tiveram papel relevante na campanha presidencial. Jair Bolsonaro, que tinha pouco tempo de propaganda eleitoral na televisão, construiu parte importante de sua comunicação política no ambiente digital e foi eleito.

Pesquisa do Instituto DataSenado apontou que quase metade dos entrevistados (45%) afirmaram ter decidido o voto levando em consideração informações vistas em alguma rede social. E a principal fonte de informação do brasileiro foi o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, segundo o levantamento. Das 2,4 mil pessoas entrevistadas, 79% disseram sempre utilizá-lo para se informar.

"O Brasil é um país com estruturas de confiança bastante diferenciadas. Em geral as pessoas não confiam em instituições políticas, em partidos e no Congresso. Mas os brasileiros são conhecidos em diferentes pesquisas internacionais por confiar muito nos amigos e na família. Então, quando você circula uma mensagem política através de um grupo de família ou de amigos, a mensagem tende a ter mais confiança", acrescenta o cientista político Leonardo Avritzer.

Onde entra o TSE?

O crescimento desse tipo de comunicação fez a Justiça Eleitoral ampliar a atenção sobre os aplicativos de mensagens.

O TSE e o WhatsApp passaram a manter um diálogo institucional para enfrentar a desinformação ainda antes das eleições de 2022. Naquele ano, ambos firmaram um acordo para desenvolver ações contra a disseminação de informações falsas durante o processo eleitoral.

A Justiça Eleitoral também criou ferramentas para levar informação diretamente aos usuários. Durante as eleições de 2022, por exemplo, o TSE disponibilizou no WhatsApp um assistente capaz de encaminhar conteúdos para checagem e informar o eleitor quando uma verificação estivesse disponível.

As regras eleitorais permitem determinadas formas de manifestação política na internet, inclusive por aplicativos de mensagens, mas impõem limites. A legislação proíbe, por exemplo, determinadas formas de disparo em massa e estabelece regras para a propaganda eleitoral.

Para 2026, o TSE manteve a previsão de que mensagens enviadas consensualmente por pessoas físicas, de forma privada ou em grupos restritos, não ficam submetidas às mesmas regras de propaganda eleitoral aplicáveis a outras formas de comunicação.

Isso não significa, porém, que um grupo de WhatsApp seja uma espécie de território sem lei. A depender do conteúdo, do alcance, da forma de divulgação e do impacto causado, uma mensagem pode gerar consequências eleitorais.

Em decisão de 2026, o TSE reforçou que a divulgação, em grupos com número expressivo de participantes e relevante potencial de difusão, de conteúdo ofensivo, inverídico ou descontextualizado capaz de atingir a honra e a imagem de um candidato pode caracterizar propaganda eleitoral irregular.

Eleitor precisa aprender a desconfiar

No entanto, a resposta para o problema não está apenas em remover conteúdos falsos ou punir quem os produz.

É necessário que o próprio usuário aja. Antes de encaminhar uma mensagem, vale fazer três perguntas simples: quem produziu isso? De onde veio? Existe outra fonte confiável confirmando a informação?

Se a mensagem começa com "urgente", "compartilhe antes que apaguem" ou "a imprensa não quer que você saiba", o alerta deve ser ainda maior.

Também vale procurar a data. Muitas mensagens políticas reaparecem em novas eleições, às vezes anos depois, apresentadas como se fossem acontecimentos recentes.

"O grande desafio é a mistura da conversa privada com o afeto. Normalmente há a barreira emocional de se corrigir alguém próximo. Apontar que uma notícia é falsa para um amigo ou familiar cria uma situação chata, porque exige que a pessoa aceite que caiu numa armadilha ou que a pessoa em quem ela confiava errou. Por isso, mandar apenas um link frio de checagem quase não funciona se não houver uma conversa humana e ágil ao mesmo tempo", acrescenta Borges.