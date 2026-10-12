Redação DW, Rayanne Azevedo Prefeito teria aceitado suborno durante período em que comandou Wuhan, cidade na China onde a pandemia começou

O ex-prefeito de Wuhan, cidade chinesa onde foi identificado o primeiro surto conhecido de covid-19, foi condenado a 14 anos de prisão por corrupção nesta segunda-feira (12/10). Zhou Xianwang também foi multado em 5 milhões de yuans (R$ 3,7 milhões).

A sentença foi anunciada pelo Tribunal Popular Intermediário de Shangqiu, na província de Henan. Segundo a decisão, Zhou aceitou subornos que somaram mais de 60,5 milhões de yuans (R$ 45 milhões).

De acordo com o tribunal, entre 2003 e 2025, o ex-prefeito utilizou diferentes cargos que ocupou na província de Hubei para beneficiar empresas e indivíduos em questões relacionadas a operações comerciais e aprovações administrativas. Em troca, recebeu dinheiro e bens de alto valor.

A corte afirmou que a quantia envolvida era "especialmente elevada", mas decidiu reduzir a pena por considerar que Zhou confessou os crimes, colaborou com as autoridades e teve a maior parte dos recursos obtidos ilegalmente recuperada.

Zhou foi colocado sob investigação em julho de 2024 por supostas "graves violações da disciplina e da lei", expressão comumente utilizada pelas autoridades chinesas para casos de corrupção.

Embora tenha sido alvo de críticas pela condução dos primeiros momentos da pandemia de covid-19 em Wuhan, a decisão judicial não faz referência à crise sanitária e se concentra exclusivamente nas acusações de suborno.

Em entrevistas após o início da pandemia, Zhou havia afirmado que governos locais na China não podem divulgar informações sobre doenças infecciosas sem autorização das autoridades centrais.

Covid surgiu em mercado de Wuhan

Os primeiros casos da doença surgiram em Wuhan em dezembro de 2019. Pacientes chegaram aos hospitais da cidade com sintomas semelhantes aos da gripe, como febre alta, tosse e dificuldades respiratórias. Pouco depois, um laboratório chinês conseguiu sequenciar quase integralmente o novo vírus e alertou as autoridades de saúde, mas as informações não foram divulgadas publicamente.

Em meados de janeiro de 2020, autoridades sanitárias chinesas reconheceram internamente que havia indícios de transmissão entre humanos e determinaram preparativos emergenciais para uma possível pandemia. Em público, porém, minimizaram a capacidade de transmissão do vírus.

Com o avanço das infecções, Wuhan entrou em lockdown em 23 de janeiro de 2020. As restrições permaneceram em vigor por 76 dias. À época, a gestão foi criticada pela demora em informar o caso às autoridades. Em 2022, estudos apontaram que a pandemia começou em um mercado da cidade.

gq/ra (EFE, AFP, AP)