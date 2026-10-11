Redação DW "Agradeço pela proximidade espiritual de vocês e confio-me às suas orações", disse o papa Leão 14 aos fiéis

O Papa Leão 14 anunciou neste domingo (11/10) no Vaticano que será submetido a uma cirurgia nos próximos dias para remover um nódulo localizado em seu pulmão, detectado em "um estágio muito inicial".

Ele afirmou que o nódulo foi descoberto durante exames médicos recentes, e que sua equipe médica acredita que "a cirurgia é adequada".

O anuncio do pontífice de 71 anos foi feito durante a oração dominical na Praça de São Pedro, no Vaticano. Seu porta-voz, Matteo Bruni, disse que a operação estava agendada para o início desta semana e que o tempo estimado de recuperação seria de "cerca de uma semana".

"Agradeço pela proximidade espiritual de vocês e confio-me às suas orações", disse o papa, no Vaticano. Não foram divulgados mais detalhes sobre seu estado geral de saúde.

Tênis, natação e exercícios regulares

Desde a eleição de Leão 14, no ano passado, como sucessor do Papa Francisco, nenhum problema de saúde foi discutido publicamente. O papa mantém a forma jogando tênis, nadando e se exercitando regularmente, segundo relatos.

O papa de nacionalidade americana – cujo nome verdadeiro é Robert Francis Prevost – é um dos pontífices mais jovens da história da Igreja Católica.

No próximo mês, ele deve embarcar em sua primeira viagem como papa à América Latina. Durante quase duas semanas, ele visitará o Uruguai, Argentina e Peru, onde o ex-líder mundial da Ordem de Santo Agostinho passou muitos anos trabalhando como missionário e bispo. Ele também possui cidadania peruana.

(DPA, Reuters, AP)