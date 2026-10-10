Katharina Abel Cerca de um milhão de jovens de 11 a 20 anos participaram da escolha da palavra

O termo ragebait, usado para descrever conteúdos publicados na internet com o objetivo deliberado de provocar indignação e gerar engajamento, foi escolhido a Palavra Jovem do Ano de 2026 na Alemanha. O anúncio foi feito neste sábado (10/10) pela editora Pons Langenscheidt, durante a Feira do Livro de Frankfurt.

Traduzido literalmente do inglês como "isca para a raiva", o conceito se refere a postagens, vídeos ou comentários criados para irritar o público e estimular reações nas redes sociais. Muitas vezes, esses conteúdos incluem opiniões polêmicas, afirmações absurdas ou até informações falsas, com o objetivo de aumentar a visibilidade por meio de comentários, compartilhamentos e curtidas.

Na Alemanha, o termo agora também é usado fora do mundo digital, por exemplo: "Vamos ter um professor substituto na última aula em vez de folgarmos? Isso só pode ser ragebait".

Na votação final, a palavra recebeu 36,5% dos votos, superando as concorrentes peak (33,8%) e crashout (29,7%).

Quando algo é peak, significa que é o melhor dos melhores. O termo é usado em jogos e esportes quando, por exemplo, alguém está no auge de suas habilidades. Na gíria jovem alemã, é usado como adjetivo: Das Finale war Peak (A final foi auge.)

Crashout ou going crashout vem originalmente de to crash out, que significa "cair no sono de exaustão". Através das redes sociais e jogos, o significado mudou: agora é usado para indicar que alguém está perdendo completamente a cabeça, surtando ou tendo uma explosão emocional. Em bom brasileiro: dar um piti. É frequentemente usado com um toque de humor. Exemplo: "Perdi o ônibus, vou ter um crashout".

Influência do inglês e das redes sociais

Segundo a editora, cerca de um milhão de jovens de 11 a 20 anos participaram da eleição. A escolha de ragebait reflete a crescente influência das redes sociais na linguagem dos jovens e também chama atenção para um fenômeno cada vez mais comum no ambiente digital: a monetização da indignação. Plataformas como TikTok, Instagram e X costumam premiar conteúdos que geram alta interação, incentivando a disseminação de publicações provocativas.

A eleição da Palavra Jovem do Ano ocorre desde 2008 na Alemanha. Em anos anteriores, um júri votava na palavra, mas, desde 2020, os próprios jovens decidem qual palavra é mais importante ou atual para eles. Termos ofensivos, racistas ou discriminatórios não são permitidos.

Em 2025, "das Crazy" ganhou a eleição. Se um jovem alemão está surpreso ou simplesmente não consegue pensar em uma resposta melhor em uma conversa: das Crazy sempre funciona.