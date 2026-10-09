Foto: Reprodução Carro danificado por escombros após terremoto

Um terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter sacudiu o sudoeste do Panamá nesta sexta-feira (09/10). O abalo ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros e levou à emissão de alertas de tsunami para partes do litoral do Pacífico nas Américas. Os alertas, contudo, foram retirados posteriormente.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitora a atividade sísmica em todo o mundo, o epicentro foi registrado a 12 quilômetros da cidade de Tonosí, a cerca de 239 quilômetros da capital do país, Cidade do Panamá.

O tremor ocorreu às 12h56 (horário local; 14h56 de Brasília). Inicialmente, sua magnitude foi estimada em 7,6, mas o USGS posteriormente revisou o dado para 7,7.

O Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA também emitiu uma ameaça de tsunami para áreas da costa do Pacífico na Colômbia, no Equador, na Guatemala e na Nicarágua. O alerta foi cancelado pouco depois.

O tremor foi sentido com força em algumas áreas da Cidade do Panamá, onde vários edifícios da antiga região bancária foram evacuados preventivamente, segundo constatou a agência de notícias EFE.

Após o terremoto, foram registradas réplicas de magnitudes 6,1, 6,0 e 5,3.

Presidente pede calma à população

Na rede social X, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, apelou à calma da população e informou ter solicitado ao governo e aos órgãos de segurança informações sobre os efeitos do terremoto.

O Ministério da Educação anunciou a suspensão das aulas em todo o país, em todas as instituições de ensino.

A Proteção Civil avaliava os danos, detectados sobretudo nas regiões centrais de Herrera, Azuero, Veraguas e Los Santos.

Segundo o jornal La Prensa, em Penonomé, o terremoto e suas réplicas provocaram danos estruturais na Catedral de São João Batista, na sede do governo e no Hotel Dos Continentes, que sofreu um colapso parcial. A estrutura da Catedral de Santiago, em Veraguas, também foi danificada.

O Aeroporto Internacional de Tocumen suspendeu as operações para realizar as inspeções necessárias.

Uma estrada na província de Veraguas apresentava fissuras, segundo imagens divulgadas pela imprensa local.

Continente registrou grandes terremotos

Nos últimos meses, a América Latina foi atingida por terremotos de grande magnitude.

Na Venezuela ocorreram os dois primeiros eventos do período, com curto intervalo entre eles e magnitudes de 7,2 e 7,5, em 24 de junho. Os tremores causaram grande destruição em La Guaira, a cerca de 30 quilômetros de Caracas.

Segundo o mais recente relatório do governo venezuelano sobre a tragédia, divulgado em 24 de agosto, os abalos sísmicos deixaram 6.509 mortos, além de provocar danos moderados em 14.239 moradias e danos graves em outras 11.001.

Na Colômbia, na manhã de 10 de agosto, um terremoto de magnitude 7,4afetou 500 municípios de 16 departamentos, metade dos 32 existentes no país. Mais de 486 mil pessoas foram impactadas de alguma forma pelo forte tremor.

As autoridades colombianas contabilizaram 335 mortes e 4.516 feridos.

md (EFE, Lusa)