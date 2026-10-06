Redação DW Estátua satírica do artista dinamarquês Jens Galschiot tem 2,5 metros de altura

Uma estátua do presidente dos Estados Unidos,Donald Trump, foi colocada nesta terça-feira (ß6/10) em exposição no prédio do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França.

A estátua satírica de 2,5 metros, do artista dinamarquês Jens Galschiot, chama-se Praga Laranja e mostra o líder americano nu, segurando um longo bastão dourado e sentado sobre os ombros de um homem de menor estatura.

O artista afirmou que a obra, também é conhecida pelo nome Rei da Injustiça, é revestida com ouro de 23 quilates.

Ao lado da estátua, há cartões explicando que o Rei da Injustiça está "sentado nas costas de um homem" que está afundando sob o peso.

"Eu faria qualquer coisa para ajudá-lo. Exceto descer de suas costas", diz o texto do cartão, no qual o artista culpa Trump por dificultar as tentativas de enfrentar as mudanças climáticas.

Possível reação de Trump?

A estátua, localizada em uma passagem que conecta dois dos prédios do Parlamento, deve permanecer no local até esta quinta-feira.

O eurodeputado dinamarquês de esquerda Per Clausen, que convidou o artista, disse não estar preocupado com uma possível reação de Trump.

"Se alguém é tão suscetível a ponto de não tolerar a exibição desta escultura no Parlamento Europeu, então não tem lugar no cenário mundial", disse Clausen.

O presidente dos EUA não comentou sobre a estátua, que também já foi exibida em outras cidades europeias, bem como na Conferência do Clima da ONU (COP30), em Belém, em 2025.

rc (dpa)