Estátua satírica do artista dinamarquês Jens Galschiot tem 2,5 metros de altura
Redação DW
Estátua satírica do artista dinamarquês Jens Galschiot tem 2,5 metros de altura

Uma estátua do presidente dos Estados Unidos,Donald Trump, foi colocada nesta terça-feira (ß6/10) em exposição no prédio do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França.

A estátua satírica de 2,5 metros, do artista dinamarquês Jens Galschiot, chama-se Praga Laranja e mostra o líder americano nu, segurando um longo bastão dourado e sentado sobre os ombros de um homem de menor estatura.

O artista afirmou que a obra, também é conhecida pelo nome Rei da Injustiça, é revestida com ouro de 23 quilates.

Ao lado da estátua, há cartões explicando que o Rei da Injustiça está "sentado nas costas de um homem" que está afundando sob o peso.

"Eu faria qualquer coisa para ajudá-lo. Exceto descer de suas costas", diz o texto do cartão, no qual o artista culpa Trump por dificultar as tentativas de enfrentar as mudanças climáticas.

Possível reação de Trump?

A estátua, localizada em uma passagem que conecta dois dos prédios do Parlamento, deve permanecer no local até esta quinta-feira.

O eurodeputado dinamarquês de esquerda Per Clausen, que convidou o artista, disse não estar preocupado com uma possível reação de Trump.

"Se alguém é tão suscetível a ponto de não tolerar a exibição desta escultura no Parlamento Europeu, então não tem lugar no cenário mundial", disse Clausen.

O presidente dos EUA não comentou sobre a estátua, que também já foi exibida em outras cidades europeias, bem como na Conferência do Clima da ONU (COP30), em Belém, em 2025.

rc (dpa)

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