Foto: Reprodução Acusado de espionagem, Hanning também estaria envolvido em tentativa de sequestro dos filhos de empresária de Hamburgo

A prisão do ex-presidente do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha (BND) August Hanning, nesta terça-feira (06/10), sob suspeita de espionagem e traição, ocorreu por acaso, após descobertas feitas durante investigações de um outro crime: sua suposta participação em um sequestro de crianças, segundo relatos publicados na imprensa alemã.

A Procuradoria-Geral da Alemanha, em Karlsruhe, anunciou nesta terça as prisões de Hanning e de seu antigo chefe de gabinete, Manfred D., que teria fornecido a seu superior informações altamente sigilosas durante vários anos.

De acordo com informações das emissoras WDR e NDR e do jornal Süddeutsche Zeitung, as acusações não estão relacionadas à Rússia. A Procuradoria-Geral não quis dizer para qual serviço de inteligência estrangeiro ou para qual país Hanning teria trabalhado.

Suposto envolvimento em sequestro de crianças

Hanning vinha sendo investigado no âmbito de um inquérito separado sobre o sequestro dos filhos da empresária de Hamburgo Christina Block, em janeiro de 2024, em meio a uma disputa pela guarda das crianças com seu ex-marido, que já durava vários anos.

A Promotoria de Hamburgo acusa Christina, herdeira de uma famosa cadeia de restaurantes na Alemanha, de ter encomendado o sequestro de seus dois filhos mais novos no final de 2023, que foram retirados de seu ex-marido na Dinamarca.

Segundo investigadores, Hanning estaria envolvido em uma tentativa anterior de sequestro das crianças, acusação que ele nega.

A família Block é bastante conhecida em Hamburgo, principalmente por sua popular rede nacional de restaurantes, a Block House. A disputa judicial pela guarda dos filhos atraiu grande atenção no país, com ampla cobertura dos tabloides alemães sobre o caso.

Segundo informações da WDR, NDR e do Süddeutsche Zeitung, ao analisar o material apreendido com Hanning no ano passado, agentes do Departamento Estadual de Investigação Criminal (LKA) teriam encontrado um dispositivo de armazenamento de dados contendo informações altamente sensíveis, o que levou a Procuradoria-Geral a pedir sua prisão.

Documentos ultrassecretos

Segundo as investigações, o ex-chefe do BND tinha acesso a documentos ultrassecretos que, em hipótese alguma, ele deveria possuir.

Tratava-se, em grande parte, de informes para as reuniões semanais de inteligência na sede do governo federal, a Chancelaria Federal em Berlim, onde os chefes das agências de segurança trocam informações.

As apurações indicam que os documentos incluíam relatórios extremamente sensíveis, como sobre o programa nuclear iraniano ou o Exército russo. Fontes da área de segurança afirmaram que o material também continha informações provenientes de serviços de inteligência parceiros de outros países.

Entre os serviços de inteligência, o vazamento desse tipo de material é considerado como uma catástrofe absoluta. Agências parceiras poderiam perder a confiança no BND e deixar de compartilhar informações essenciais com o órgão.

O período de serviço de Hanning no BND terminou em novembro de 2005. Ao todo, cerca de 2 mil documentos teriam sido repassados por D. a Hanning, que é acusado de cumplicidade no caso.

rc/le (ots)