Ao lado do presidente ucraniano Volodimir Zelenski (dir.), Friedrich Merz prestou homenagem aos soldados ucranianos mortos na guerra
Redação DW
Ao lado do presidente ucraniano Volodimir Zelenski (dir.), Friedrich Merz prestou homenagem aos soldados ucranianos mortos na guerra

A Rússia atingiu outra importante ponte em Kiev neste domingo (04/10), pouco depois de o chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, chegar à capital ucraniana ainda na manhã para uma visita surpresa.

As sirenes de alerta aéreo soaram repetidamente por toda a capital ucraniana, inclusive enquanto Merz se reunia com o presidente Volodimir Zelenski na Academia Nacional de Ciências, que havia sido atingida por um drone russo na segunda-feira.

Zelenski disse a Merz que os moradores de Kiev estavam enfrentando "noites e dias terríveis" devido aos ataques incessantes.

"Podemos ver neste lugar toda a total falta de sentido desta guerra", observou Merz. "Esses ataques bárbaros contra a população civil da Ucrânia precisam parar. São crimes de guerra cometidos diariamente aqui."

Segundo o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, o ataque deste domingo danificou a pista da Ponte Norte, uma das várias ligações entre as partes leste e oeste da cidade sobre o rio Dnipro que vêm sendo repetidamente alvejadas nos últimos quatro dias.

Mais cedo, sirenes de alerta aéreo haviam sido acionadas devido à aproximação de drones da cidade.

A visita de Merz ocorre apenas algumas horas depois de o Ministério das Relações Exteriores da Rússia ter advertido diplomatas estrangeiros e outros visitantes a evitarem a capital ucraniana, especialmente instalações militares e prédios governamentais.

"A responsabilidade por quaisquer consequências negativas recai inteiramente sobre aqueles que ignorarem este aviso", dizia um comunicado, que afirmava que os ataques russos eram respostas a "atos terroristas das Forças Armadas da Ucrânia contra a infraestrutura civil de nosso país".

Gesto de apoio e novo aporte bilionário da Alemanha

Merz está acompanhado pela ministra da Economia, Katherina Reiche, e por uma delegação de importantes representantes do setor econômico.

"Se a Rússia não for detida, mais cedo ou mais tarde voltará sua máquina de guerra contra nós", afirmou ele ao chegar de trem.

Espera-se que o premiê alemão anuncie um novo pacote de medidas de apoio à Ucrânia, incluindo mais 1 bilhão de euros (R$ 5,87 bilhões) em ajuda militar, além de 350 milhões de euros (R$ 2,06 bilhões) para reparos no setor energético.

Merz também deverá apresentar planos para a coprodução de drones interceptadores e mísseis de longo alcance tanto na Ucrânia quanto na Alemanha.

O alemão declarou que "a Ucrânia precisará de todo o nosso apoio nas próximas semanas", à medida que o inverno se aproxima e os ataques russos se intensificam.

"Um quinto inverno de guerra está prestes a começar", disse ele. "A Rússia está bombardeando cidades, prédios residenciais e usinas de energia. Direi hoje ao presidente Zelenski: 'Você pode contar com a nossa ajuda'."

Esforço para ampliar produção de drones

Segundo fontes do governo alemão citadas pelas agências de notícias Reuters e dpa, a produção de armamentos deverá concentrar-se no desenvolvimento e na entrega de milhares de drones capazes de interceptar os rápidos drones movidos a jato que vêm sendo cada vez mais utilizados pelas forças russas contra infraestruturas civis na Ucrânia.

Também se espera uma ampliação da produção de mísseis com alcance superior a 1.000 quilômetros, reforçando a capacidade da Ucrânia de atingir alvos militares e logísticos muito além da linha de frente e dentro do próprio território russo.

Merz deverá enfatizar que a Alemanha também se beneficiará da cooperação ampliada, tanto em termos de sua própria defesa contra atividades híbridas russas quanto na geração de empregos e no desenvolvimento tecnológico.

O chanceler também deverá discutir com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, o progresso das reformas políticas na Ucrânia e o combate contínuo à corrupção.

Merz: "Se a Alemanha vacilar, a Ucrânia vacilará"

A chegada de Merz a Kiev marca a quarta visita de um chanceler alemão à Ucrânia desde o início da invasão russa em grande escala, em fevereiro de 2022.

Seu antecessor, Olaf Scholz, visitou o país duas vezes durante seus três anos de mandato, enquanto o próprio Merz esteve em Kiev pela primeira vez em maio de 2025, apenas quatro dias após assumir o cargo.

"Se nós, na Alemanha, vacilarmos, a Europa vacilará", disse ele na quinta-feira, após conceder o Prêmio Internacional da Paz da Vestfália à Otan e ao seu secretário-geral, Mark Rutte. "E, se a Europa vacilar, a Ucrânia vacilará."

A Alemanha continua sendo o principal apoiador da Ucrânia, tanto militar quanto financeiramente.

No entanto, as eleições estaduais realizadas em setembro registraram avanços significativos de partidos que criticam os gastos com a Ucrânia: a legenda de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), na Saxônia-Anhalt e em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, e A Esquerda, de orientação socialista, em Berlim.

Em seu discurso de quinta-feira, Merz criticou em especial "a AfD e seus apoiadores russos" e prometeu à Ucrânia que a Alemanha não se deixaria dividir.

ra (Reuters, dpa, AFP)

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