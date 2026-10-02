Foguete com nova tripulação da ISS foi lançado de Cabo Canaveral, na Flórida
Redação DW
Foguete com nova tripulação da ISS foi lançado de Cabo Canaveral, na Flórida

Quatro astronautas atracaram na Estação Espacial Internacional (ISS) nesta quinta-feira (02/10) após completar o voo mais rápido já realizado por uma espaçonave dos Estados Unidos até o local, informou a agência espacial americana Nasa.

O foguete Falcon 9 da SpaceX, transportando a missão Crew-13, decolou às 11h10 (horário local) de Cabo Canaveral, na Flórida. Em apenas 7 horas e 55 minutos, sua cápsula, a SpaceX Dragon Grace, atracou na ISS, estabelecendo um novo recorde para uma viagem americana até a estação espacial.

O voo da espaçonave foi o mais rápido já registrado não apenas para a empresa de Elon Musk, mas para qualquer entidade dos Estados Unidos, incluindo a própria Nasa. O tempo necessário para chegar à ISS depende principalmente da distância entre a estação espacial e a espaçonave no momento do lançamento.

A posição favorável da estação espacial permitiu que a nave a alcançasse mais rapidamente. A última tripulação que partiu dos Estados Unidos levou mais de 30 horas para chegar à estação. O recorde geral de voo até a ISS continua sendo de um foguete russo Soyuz, que em outubro de 2020 alcançou a estação em pouco mais de três horas.

O que se sabe sobre a nova tripulação

A nova tripulação deveria chegar à ISS em meados de setembro. No entanto, o voo foi adiado devido a um vazamento a bordo da cápsula Dragon. O grupo é formado pelos americanos Jessica Watkins e Luke Delaney, pelo canadense Joshua Kutryk e pelo russo Sergey Teteryatnikov.

Watkins, comandante da Crew-13, tornou-se a primeira mulher negra a liderar uma tripulação em órbita. Em 2002, ela passou 170 dias no espaço. A viagem de Kutryk é a primeira missão de um astronauta canadense no âmbito do programa de tripulações comerciais da Nasa, de acordo com a Agência Espacial Canadense.

A tripulação permanecerá na ISS por seis meses e substituirá a Crew-12, cuja volta à Terra está prevista para segunda-feira. Durante esse período, eles estudarão tecidos derivados de células-tronco humanas para tratar doenças cardíacas e a doença de Parkinson, além de fazer experimentos sobre o cultivo de alimentos para voos de longa duração e alterações do fluxo sanguíneo no espaço, segundo a Nasa.

Apesar de muitos acordos de cooperação internacional terem sido encerrados após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em 2022, os Estados Unidos e os demais parceiros da ISS continuam trabalhando com o país na estação espacial.

A ISS está em operação contínua há 25 anos. A Nasa se comprometeu a manter a estação em funcionamento até 2030.

cn (DW, EFE)

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    Tags: Brasil
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