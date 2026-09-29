Jean-Philip Struck Lula ampliou levemente vantagem no primeiro turno, mas cenários da segunda rodada permanecem indefinidos

A campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou a última semana antes do primeiro turno ganhando um pouco de fôlego nas pesquisas, após permanecer empacada por semanas. Dois levantamentos divulgados na segunda-feira (28/09) apontam que Lula está em viés de alta e que ampliou sua vantagem sobre o adversário Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno, saindo da situação de empate técnico.

As pesquisas sugerem que essa reação possa estar ligada em parte ao banimento das bets – assinado pelo presidente na semana passada – e a polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida que tomou as redes sociais nos últimos dias e que colocou a campanha de Flávio na defensiva. Os dois acontecimentos coincidem com movimentações doseleitorados católico e feminino na preferência por Lula, indicam as pesquisas.

De acordo com o levantamento BTG/Nexus, Lula avançou de 40% para 42% em relação à semana passada. Flávio permaneceu com 37%. Dessa forma, a vantagem de Lula finalmente saiu da situação de empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos.

A pesquisa Quaest mostrou a mesma oscilação positiva para Lula, com o petista aparecendo com 39%, ante 37% na semana passada. Flávio, por sua vez, apareceu com 34%, contra 33% na pesquisa anterior. Assim como na pesquisa Nexus, a vantagem de Lula também saiu da margem de erro.

Desde o início de setembro, as pesquisas BTG/Nexus vinham mostrando um cenário estável no primeiro turno, com Lula e Flávio num persistente empate técnico, com uma leve vantagem para Lula. Um cenário similar de estagnação também vinha sendo observado na Quaest.

Até mesmo escândalos como as conexões entre o Banco Master e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que dominaram o noticiário na primeira metade de setembro, não pareciam alterar a tendência de estabilidade das pesquisas. Mas dois novos fatos nos últimos dias podem ter finalmente rompido o engessamento de uma parte do eleitorado.

Polêmica sobre Nossa Senhora: crescimento de Lula entre católicos

Na pesquisa BTG/Nexus, Lula avançou três pontos percentuais entre eleitores católicos, indo de 44% para 47% em uma semana na pesquisa estimulada. Já Flávio Bolsonaro oscilou negativamente um ponto percentual nesse grupo religioso, de 34% para 33%.

Na pesquisa Quaest, o crescimento de Lula entre católicos foi de cinco pontos, de 43% a 48%. Flávio, por sua vez, teve uma oscilação positiva entre católicos, de 27% para 29%, dentro da margem de erro.

Lula também melhorou sua preferência na Quaest quando os eleitores católicos foram questionados sobre qual candidato não votariam de jeito nenhum no primeiro turno. A rejeição ao petista entre católicos caiu de 49% para 45%, enquanto a de Flávio se manteve em 62%.

A movimentação ocorre após uma polêmica envolvendo a padroeira do Brasil, que começou na semana passada após publicações em perfis de esquerda nas redes associarem Flávio Bolsonaro a iniciativas de retirada do título de Nossa Senhora Aparecida. Flávio Bolsonaro classificou a movimentação como a maior "fake news dessa campanha" e acionou a Justiça Eleitoral para pedir a remoção das publicações.

Lula aproveitou o momento e disse no último fim de semana que "esse negócio de mexer com Nossa Senhora Aparecida não é aceitável". A primeira-dama, Janja da Silva, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, também aproveitaram para surfar na polêmica, ajudando a colocar a campanha de Flávio na defensiva.

No caso da pesquisa Quaest, o questionário da pesquisa havia sido registrado junto à Justiça Eleitoral quando a polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida se disseminou nas redes. "Mas há forte evidência de que o tema favoreceu Lula ao aumentar o medo da volta da família Bolsonaro entre católicos", aponta Felipe Nunes, diretor da Quaest e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Fim da bets: Lula amplia vantagem entre mulheres e consegue até avançar entre evangélicos

Na pesquisa Quaest, Lula também apareceu em tendência de alta entre mulheres, subindo três pontos percentuais, dentro da margem de erro de três pontos desse segmento, indo de 37% para 40%.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, oscilou três pontos para baixo, indo de 32% para 29%. Há uma semana, Lula tinha vantagem de quatro pontos porcentuais em relação a Flávio entre o eleitorado feminino. Agora, a vantagem do petista é de 11 pontos. Outros nomes somaram 7%, os brancos e nulos, 11%, as indecisas, 8%. Já na pesquisa BTG/Nexus, Lula aparece com vantagem de 14 pontos sobre Flávio: 46% contra 32%.

No levantamento Quaest para o segundo turno, o avanço de terreno de Lula também ficou mais nítido. Empatado tecnicamente com Flávio duas semanas atrás, o petista agora tem uma vantagem de nove pontos.

Segundo Nunes, o aumento da vantagem entre mulheres "parece estar muito associado ao pacote de medidas anunciado pelo governo na última semana", especialmente a proibição das bets, o reajuste do Bolsa Família e a distribuição das canetas emagrecedoras pelo SUS.

O banimento das bets é aprovado por 62% do eleitorado, segundo a pesquisa Quaest. Entre as mulheres, a aprovação é levemente maior: 64% (contra 61% dos homens). Flávio Bolsonaro, por sua vez, se manifestou publicamente a favor do banimento de certos tipos de apostas, como o "jogo do tigrinho", mas disse que é contra banir bets esportivas.

Ainda na Quaest, Lula melhorou suas intenções de voto entre os evangélicos, passando de 23% para 27% na comparação com a pesquisa da semana passada. O segmento ainda é largamente dominado por Flávio Bolsonaro, mas o senador viu suas intenções de votos oscilarem negativamente entre os eleitores evangélicos, passando de 49% para 46%, dentro da margem de erro de três pontos para esse recorte.

Segundo turno ainda permanece indefinido, segundo as pesquisas

O crescimento de Lula entre católicos e mulheres também pode ser observado nas pesquisas de voto estimulado do segundo turno. Na pesquisa BTG/Nexus, Lula oscilou de 51% para 52% entre os católicos questionados sobre o voto na segunda rodada. Já Flávio oscilou negativamente de 40% para 39%.

Na Quaest, o presidente apareceu com 50% dos votos católicos no segundo turno, contra 37% de Flávio. Na semana passada, os índices eram 46% e 37%, respectivamente. Entre os evangélicos, Lula também passou de 28% para 30%, enquanto Flávio registrou uma osculação negativa de 58% para 54%.

No voto das mulheres do segundo turno, Lula também oscilou positivamente, oscilando dois pontos para cima e aparecendo com 46%. Já Flávio permaneceu com os mesmos 37%.

Apesar da tendência de alta observada em relação a Lula, o segundo turno permanece em aberto tanto na pesquisa BTG/Nexus quanto na Quaest.

Na primeira, o presidente aparece com 46% das intenções de voto, mesmo índice da pesquisa anterior. Já Flávio Bolsonaro soma 44% tendo oscilado negativamente um ponto em relação ao levantamento da semana passada. Apesar da diferença, os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos.

Na pesquisa Quaest para o segundo turno, Lula oscilou positivamente de 41% para 42%, mesmo índice de Flávio Bolsonaro. Os dois, portanto, aparecem empatados. Indecisos somam 3%, e 13% afirmam que não pretendem votar em ninguém.