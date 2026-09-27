Redação DW Força Aérea dos EUA tem usado a base de Fairford para ações defensivas na guerra contra o Irã

Cinco homens suspeitos de preparar um "ato terrorista" foram presos e 85 casas foram evacuadas neste domingo (27/09) nas imediações de uma base militar no sudoeste da Inglaterra usada pelos Estados Unidos, onde a polícia antiterrorista investiga um "incidente grave" relacionado a explosivos.

Segundo autoridades britânicas, as prisões foram efetuadas pela manhã na cidade de Whelford, próxima à base aérea de Fairford, que tem sido usada por militares americanos em sua guerra contra o Irã.

Equipes antibombas analisam três veículos suspeitos

Em pronunciamento à imprensa, o subcomissário-chefe da Polícia de Gloucestershire, Richard Ocone, confirmou que a operação foi deflagrada após o recebimento de informações na madrugada sobre "três veículos suspeitos" que se dirigiam à base aérea.

"Agentes armados foram ao local e cinco homens foram detidos sob suspeita de terem cometido crimes previstos na Lei de Explosivos. Posteriormente, eles também foram detidos sob a suspeita de estarem preparando um ato terrorista", afirmou o subcomissário.

Occone acrescentou que foi estabelecido um perímetro de segurança de 400 metros ao redor dos veículos "enquanto a unidade de desativação de explosivos do Exército os examina".

"Como medida de precaução, cerca de 85 residências foram orientadas a ser evacuadas enquanto esses exames são realizados", declarou Ocone.

Cerca de 30 veículos de emergência foram vistos na área, incluindo carros de polícia, ambulâncias e caminhões dos bombeiros. As autoridades afirmaram acreditar que o incidente estava "sob controle".

Autoridades evitam dar detalhes

Um porta-voz da Força Aérea dos EUA se recusou a discutir medidas específicas ao ser contatado pela agência de notícias Reuters, afirmando apenas que as forças americanas e britânicas "permanecem vigilantes e tomarão as medidas apropriadas para garantir a segurança e a proteção de nossos militares, civis, contratados e suas famílias".

As circunstâncias que motivaram o incidente ainda não estão claras, mas as detenções ocorrem em um contexto de crescente preocupação no Reino Unido com atividades atribuídas a Estados considerados hostis, entre eles Rússia e Irã.

Em março, o Reino Unido autorizou os Estados Unidos a utilizarem a base de Fairford para ações "defensivas" em sua guerra contra o Irã. A Guarda Revolucionária iraniana reagiu com advertências às autoridades britânicas.

O episódio deste domingo ocorreu menos de dois meses depois de a Alemanha descobrir um drone carregado de explosivos no aeroporto de Leipzig, caso que as autoridades alemãs atribuíram à Rússia.

ra (EFE, AFP, AP, Reuters)