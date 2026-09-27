Redação DW Uma cerimônia de despedida foi realizada antes da partida dos pandas-gigantes Ping Ping e Fu Shuang

A China enviou neste domingo (27/09) dois pandas-gigantes para os Estados Unidos (EUA), segundo a imprensa oficial chinesa, numa demonstração da chamada "diplomacia do panda".

O presidente chinês, Xi Jinping, anunciara que os pandas seriam transferidos para a capital do estado da Geórgia durante sua cúpula de três dias com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, apresentando os animais como "embaixadores da amizade" entre os dois países.

Os dois pandas adultos Fu Shuang, a fêmea, e Ping Ping, o macho, ficarão emprestados ao zoológico de Atlanta por dez anos, conforme o acordo. Ambos nasceram em 2020 e viviam na Base de Pesquisa para Reprodução de Pandas-Gigantes de Chengdu.

Os pandas deixaram o Aeroporto Internacional de Chengdu Shuangliu num voo fretado na madrugada deste domingo (horário local). Uma cerimônia de despedida foi realizada antes de sua partida.

Diplomacia do panda

Os pandas são extremamente populares em todo o mundo, e a China utiliza-os como um trunfo diplomático para cultivar laços com outros países, através de acordos de empréstimo, uma ferramenta amplamente testada de soft power.

As autoridades chinesas mantêm a propriedade sobre todos os pandas existentes e, portanto, um monopólio mundial desses mamíferos, com a notável exceção de um exemplar, Xin Xin, nascido no México em 1990.

O empréstimo foi uma das poucas medidas concretas resultantes da cúpula entre Xi e Trump.

Embora o empréstimo de pandas sirva para manter boas relações, os animais também podem ser chamados de volta para sinalizar descontentamento.

Pequim, por exemplo, repatriou em janeiro os únicos dois animais que estavam no Japão, os gêmeos Lei Lei e Xiao Xiao, após declarações da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwan que provocaram a ira da China.

Segundo o WWF, os pandas gigantes geralmente são considerados adultos a partir dos 4 anos, atingem a maturidade sexual por volta dos 6 anos e podem viver até 30 anos em cativeiro.

as (Lusa, AP, AFP)