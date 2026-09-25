Felipe Espinosa Wang (com informações de arXiv, Phys.org e ZME Science), Rayanne Azevedo A estrela Beta Pictoris b, fotografada pelo Observatório Europeu do Sul, abriga o gigante gasoso descoberto em 2008

Desde o início dos anos 1990, sabemos que há planetas que orbitam estrelas fora do Sistema Solar – os chamados exoplanetas. De lá pra cá, radiotelescópios vasculharam o céu em busca de emissões vindas desses mundos distantes, sem conseguir distinguir a voz de um planeta da de sua estrela. Esse silêncio, enfim, parece ter sido rompido.

Uma equipe internacional liderada por Kevin Ortiz Ceballos, do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, apresentou o que descreve como a primeira detecção de emissões de rádio atribuídas diretamente a um exoplaneta. Trata-se de Beta Pictoris b (β Pictoris b), um gigante gasoso descoberto em 2008 e localizado a pouco mais de 63 anos-luz da Terra.

Um sinal de rádio, não uma mensagem alienígena

Antes que a empolgação com um possível contato extraterrestre tome conta, convém esclarecer: não é disso que se trata. O sinal não tem relação com uma civilização tentando se comunicar, mas sim com auroras, o mesmo fenômeno que ilumina os céus polares da Terra e que também gera as rajadas de rádio de Júpiter.

Tudo indica que em β Pictoris b acontece algo semelhante, embora sob a influência de um campo magnético extraordinariamente intenso. Ele canalizaria partículas energéticas para as camadas superiores da atmosfera, onde sua interação pode dar origem a emissões aurorais como as detectadas pelos radiotelescópios.

MeerKAT capta radioauroras de outro mundo

A descoberta se baseia em observações realizadas pelo conjunto de radiotelescópios MeerKAT, na África do Sul, durante quatro sessões distintas entre 2025 e 2026. Nelas, os astrônomos detectaram uma emissão persistente, além de breves rajadas que se repetiam. Elas apresentavam uma forte polarização circular, ou seja, as ondas de rádio giravam em espiral enquanto se propagavam. Esse padrão é comum em emissões produzidas por auroras e, por isso, indicava que o sinal provavelmente tinha essa origem.

Por trás dessas emissões estaria a chamada instabilidade máser de ciclotron de elétrons (ECMI, na sigla em inglês), um mecanismo já conhecido pelos astrônomos por explicar as radioauroras de planetas do Sistema Solar, como Júpiter.

Restava, porém, o problema de sempre: como saber se o sinal nasce no planeta ou na estrela que o abriga? A chave esteve nos quasares, objetos extremamente distantes que serviram aos pesquisadores como referência para aperfeiçoar as medições.

Segundo o portal Phys.org, graças a eles foi possível localizar as emissões com precisão suficiente para identificar β Pictoris b como sua origem e descartar tanto sua estrela quanto o planeta vizinho β Pictoris c, como também detalha o site ZME Science.

Mas identificar a procedência era apenas o início: as ondas de rádio também ofereciam uma forma de medir a intensidade do campo magnético do planeta, funcionando como um verdadeiro magnetômetro à distância.

Como medir o campo magnético de um planeta distante?

Nesse tipo de emissão auroral, a frequência máxima das ondas de rádio está relacionada à intensidade do campo magnético que as produz: quanto maior esse limite, mais forte o campo deve ser. Em β Pictoris b, os radiotelescópios registraram sinais de até 3,5 gigahertz, o extremo superior da faixa observada pelo MeerKAT.

Com base nesses sinais, os pesquisadores calcularam que o campo magnético na região onde as emissões se originam alcança intensidade muito superior à de Júpiter e cerca de 2,5 mil vezes maior que o registrado na superfície terrestre. Trata-se, porém, de um valor mínimo: o campo pode ser ainda mais intenso.

Segundo os autores do estudo, disponível na plataforma arXiv, esta é a primeira vez que a intensidade do campo magnético de um exoplaneta é medida diretamente.

Por que desta vez os sinais foram detectados?

Os astrônomos vinham tentando captar essas emissões havia anos, mas as buscas anteriores não haviam produzido resultados.

Em 2022, uma campanha com o radiotelescópio Very Large Array terminou sem detecções e, em 2024, outra tentativa focada no próprio β Pictoris b também não encontrou sinais. Havia, contudo, uma diferença importante: enquanto esse último estudo investigou frequências entre 250 e 500 megahertz, as novas observações com o MeerKAT cobriram uma faixa mais elevada, de 0,85 a 3,5 gigahertz, segundo o estudo.

Além disso, o planeta reúne características que o tornam um alvo especialmente interessante. Com massa entre 10 e 12 vezes superior à de Júpiter e um campo magnético extraordinariamente intenso, ele completa uma rotação em torno de si mesmo em apenas oito ou nove horas. Essa rápida rotação poderia contribuir para alimentar suas emissões aurorais. A separação aparente em relação à estrela também permitiu aos pesquisadores localizar com precisão a origem dos sinais.

De acordo com o ZME Science, os pesquisadores também consideraram outras possíveis fontes de energia, como o vento estelar ou a interação com uma lua hipotética, semelhante à existente entre Júpiter e sua lua. Os cálculos, porém, mostraram que nenhum desses mecanismos, isoladamente, forneceria energia suficiente para explicar a potência do sinal.

Uma nova janela para os exoplanetas

O resultado, ainda sem revisão por pares, abre uma nova via para estudar o magnetismo dos exoplanetas, uma propriedade que até agora não havia sido medida diretamente nesses mundos.

Conhecer a intensidade do campo magnético desses planetas também pode oferecer pistas sobre sua possível habitabilidade. Dela depende, em parte, a forma como a atmosfera de um planeta responde ao vento de sua estrela e até que ponto consegue se preservar diante desses efeitos.

A equipe agora direciona seus esforços para outros sete gigantes gasosos em cinco sistemas estelares próximos. A expectativa é que a próxima geração de radiotelescópios, que será entre cinco e sete vezes mais sensível, permita detectar nesses planetas sinais semelhantes aos observados em β Pictoris b.